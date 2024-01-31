福島核污水｜IAEA公布首份驗證報告 確認核污水符合國際安全標準

國際原子能總署(IAEA)周二(30日)公布日本福島第一核電廠核污水去年8月開始排海後的首份驗證報告，指出排海核污水符合國際安全標準。
東京電力公司去年8月24日開始排放福島第一核電廠核污水入海後，IAEA同年10月首度在排海後派遣調查團調查日方是否遵循國際安全標準進行排放。調查團由IAEA職員、英法等11國專家組成，當中包括反對排海的中國。調查團除赴日本實地視察核電廠內核污水設備，也跟經濟產業省、原子力規制委員會等單位交換意見。
報告：排放設備符合國際安全
IAEA於周二公布的調查團驗證報告中，認為用於監控排海作業的基礎設施齊全。報告除了指出核污水的排放設備、運用等符合國際安全標準外，也指出經大量海水稀釋過再排放的核污水幾乎未檢測出輻射物質。但報告強調，排入海中後難以進一步詳細調查核污水，之後仍將持續審查排放作業安全性。
日本外務省回應
外務省發布聲明回應指，「IAEA獨立的評價相當重要，日本政府將繼續努力爭取國際社會對核污水的更多理解」。
IAEA之後將持續定期驗證，下一次驗證預計在今年春季。
東電計劃在2023年度(2024年3月底前)分四次排放共3萬1,200噸核污水。前3波排放已在去年完成，第四波預計今年2月底開始排放，而2024年度預計分七次排放5萬4,600噸核污水。