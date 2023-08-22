福島核污水｜NHK民調：逾半數日本民眾認為核污水排放恰當

由於福島第一核電廠核污水的儲存槽預計將在2024年儲滿，日本決定最快本周四(24日)開始將核污水排放入海。
根據日本放送協會(NHK)本月11日起一連3天所做的民調顯示，將核污水排放入海是否恰當的問題上，53%受訪者認為恰當，認為不恰當的佔30%，另有17%表示不清楚或沒有回答。
首相岸田文雄周二召開內閣會議，決定核污水排放入海日期，岸田表示，如果氣象及海象條件沒問題，將於本月24日開始排放。
福島核污水｜岸田文雄：日本政府將負全責
岸田在內閣會議上表示，為了因應有關核污水的謠言以及漁業界擔憂生計，即使未來要花上數十年才能將核污水完成排放，日本政府仍會負起責任，全力應對。
岸田表示，國際社會對日本排放核污水的正確理解正在增加，政府會繼續爭取其他國家的理解，並設立政策基金協助因核污水排海遭受名譽或經濟損失的受害者，並在安全網對策上做好周全準備。
福島核污水｜岸田文雄向漁業界說明核污水安全性
岸田文雄周日(20日)前往福島第一核電廠視察，周一於首相官邸與日本全國漁業協同組合聯合會(全漁聯)會長坂本雅信等人會面。
岸田在與坂本雅信等人的會面中，說明核污水排放入海計劃的安全性以及政府針對謠言採取的對策，希望尋求漁業界理解。
坂本表示，反對排放核污水入海的立場未有改變，儘管認為漁業界對核污水排海的科學安全性，有更深理解，但是「科學上的安全跟社會上的安心並不一樣，即使科學上是安全的，不意味『風評被害(謠言或傳聞令個別人士或團體遭受經濟、名譽等損失)』會消失」。