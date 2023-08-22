福島核污水｜NHK民調：逾半數日本民眾認為核污水排放恰當

由於福島第一核電廠核污水的儲存槽預計將在2024年儲滿，日本決定最快本周四(24日)開始將核污水排放入海。

根據日本放送協會(NHK)本月11日起一連3天所做的民調顯示，將核污水排放入海是否恰當的問題上，53%受訪者認為恰當，認為不恰當的佔30%，另有17%表示不清楚或沒有回答。

首相岸田文雄周二召開內閣會議，決定核污水排放入海日期，岸田表示，如果氣象及海象條件沒問題，將於本月24日開始排放。

福島核污水｜岸田文雄：日本政府將負全責

岸田在內閣會議上表示，為了因應有關核污水的謠言以及漁業界擔憂生計，即使未來要花上數十年才能將核污水完成排放，日本政府仍會負起責任，全力應對。

岸田表示，國際社會對日本排放核污水的正確理解正在增加，政府會繼續爭取其他國家的理解，並設立政策基金協助因核污水排海遭受名譽或經濟損失的受害者，並在安全網對策上做好周全準備。