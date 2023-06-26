福島第一核電廠擬7月起接受旅行團參觀 參加者將受微量輻射污染

日本東京電力公司早前公布，正爭取在6月底前完成排放福島第一核電廠核污水海底隧道的建設，最快於7月後開始排放核污水。福島第一核電廠計劃將含氚核污水(即ALPS處理水)排入海洋，引發外界疑慮，共同社報道，該核電廠7月起將接受普通旅行團參觀，旨在增加公眾對核污水排放計劃的了解，但警告預計參觀者會受到0.03毫希輻射污染。
參觀行程約2.5小時
東電此前只容許核電相關人士、研修人員及當地居民等組團參觀福島第一核電廠。共同社報道，今次開放予公眾的行程，將由獲認證的旅行社承辦，全程約2.5小時，參加者會乘坐巴士參觀處理核廢水的設備及儲存罐，之後下車從距離約100米的高台觀看2011年3月11日發生過堆芯熔化和氫氣爆炸的1號至4號機組反應堆廠房。導賞員會使用瓶裝樣本講解如何處理核廢水。
行程中，參加者預計受到的輻射量約為0.03毫希，必須穿著長袖衫褲並出示身份證明，孕婦和初中以下人士不可參加。
排放設備將啟動最終檢查工作
東電表示，新冠疫情前的2018年度，約1.9萬人參觀福島第一核電廠。共同社指，東電這次開放予公眾參觀，是希望增加民眾對核電廠反應堆報廢工作的了解，為將經過處理的核污水排入海洋鋪路。
此外，日本原子能規制委員會委員長山中伸介等一行人上周六(24日)到福島第一核電廠視察核污水排入海洋的設備。他說，排放設備的最終檢查工作預定本月28日展開。
山中伸介表示，有關核污水的資訊，日本至今一直都很鄭重地向國內外發布，今後包括排放設備使用前的檢查結果在內，也將提供資訊。
報道指，有關核污水，日本政府曾向漁民承諾如果沒有相關人員的理解，就不會處理，至今政府仍未公布開始排放的條件與日期。