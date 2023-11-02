福布斯已故名人富豪榜出爐 Michael Jackson力壓貓王John Lennon年賺近9億港元

你一定聽過《福布斯》富豪排行榜，但你可能不知道，《福布斯》還有個「已故名人收入排行榜」。許多名人即使在過世之後仍然賺錢，收入高到令人目瞪口呆。根據最新一期《福布斯》年度「名人死後收入排行榜」，排名前13位的人物在過去12個月內總共賺取了約4.7億美元。

King of Pop傳奇流行歌手Michael Jackson三年來首次奪得第一名，排在第二名的是他的「前岳父」貓王Elvis Presley，第三名則是樂隊The Doors鍵盤手Ray Manzarek。這份榜單上的13人年總收入相比去年創下的約16億美元下降了約70%，造成急劇下降的原因之一是音樂版權的銷售狀況不如以往。

在上一份榜單中，有超過一半的名人透過出售版權賺得盆滿缽滿。而這次只有Ray Manzarek一個人，其遺產管理機構與樂團的吉他手Robby Krieger已將各自對The Doors的版權轉讓給美國音樂出版商 Primary Wave Music，價格估計為 8,000 萬至 1 億美元。

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