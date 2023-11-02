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國際
2023-11-02 18:00:54

福布斯已故名人富豪榜出爐 Michael Jackson力壓貓王John Lennon年賺近9億港元

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福布斯已故名人富豪榜出爐 Michael Jackson力壓貓王John Lennon年賺近9億港元

福布斯已故名人富豪榜出爐 Michael Jackson力壓貓王John Lennon年賺近9億港元

你一定聽過《福布斯》富豪排行榜，但你可能不知道，《福布斯》還有個「已故名人收入排行榜」。許多名人即使在過世之後仍然賺錢，收入高到令人目瞪口呆。根據最新一期《福布斯》年度「名人死後收入排行榜」，排名前13位的人物在過去12個月內總共賺取了約4.7億美元。

《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖） 《福布斯》已故名人收入排行榜（am730製圖）

King of Pop傳奇流行歌手Michael Jackson三年來首次奪得第一名，排在第二名的是他的「前岳父」貓王Elvis Presley，第三名則是樂隊The Doors鍵盤手Ray Manzarek。這份榜單上的13人年總收入相比去年創下的約16億美元下降了約70%，造成急劇下降的原因之一是音樂版權的銷售狀況不如以往。

在上一份榜單中，有超過一半的名人透過出售版權賺得盆滿缽滿。而這次只有Ray Manzarek一個人，其遺產管理機構與樂團的吉他手Robby Krieger已將各自對The Doors的版權轉讓給美國音樂出版商 Primary Wave Music，價格估計為 8,000 萬至 1 億美元。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

 

《福布斯》已故名人收入排行榜

  • 第一名　Michael Jackson收入約8.9億港元
  • 第二名　貓王Elvis Presley收入約7.74億港元
  • 第三名　樂隊The Doors鍵盤手Ray Manzarek收入約3.48億港元
  • 第四名　美國作家Dr. Seuss收入約3.1億港元
  • 第五名　Snoopy 史努比作者美國漫畫家Charles M. Schulz收入約2.35億港元
  • 第六名　音樂家PRINCE 收入約2.35億港元
  • 第六名　雲妮侯斯頓Whitney Houston收入約2.35億港元
  • 第八名　約翰連儂John Lennon收入約1.72億港元
  • 第九名　Bob Marley收入約1.25億港元
  • 第十名　美國歌手Bing Crosby收入約1.1億港元
  • 第十一名　披頭四結他手佐治夏里遜George Harrison收入約1.09億港元
  • 第十二名　美國高爾夫球選手Arnold Palmer收入約0.78億港元
  • 第十二名　瑪麗蓮夢露Marilyn Monroe收入約0.78億港元
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