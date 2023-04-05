福布斯｜馬斯克失落全球首富寶座 邊個取代?

財經雜誌《福布斯》(Forbes)公布今年全球億萬富豪榜，指股市下跌、初創獨角獸企業估值受挫，還有加息導致世界各地富人的財富均下滑。去年的全球首富馬斯克被擠下榜首跌至第2位，他去年高價收購社交網Twitter，拖累旗下的電動車公司Tesla股價下挫。首富寶座由擁有名牌LV的LVMH集團主席阿爾諾及其家族，以2,110億美元財富取代，是首次由法國公民登上榜首。第3位至第6位分別是亞馬遜創辦人的貝索斯 、甲骨文創辦人埃里森、股神巴菲特和微軟共同創辦人蓋茨。
福布斯｜鍾睒睒佔15位 李嘉誠33位膺香港首富
中國首富農夫山泉董事長鍾睒睒，資產達680億美元，全球排名第15位，較社交網Facebook創辦人朱克伯格高一位，後者擁644億美元財富。騰訊主席馬化騰排第34(擁353億美元財富)，阿里巴巴創辦人馬雲則佔63位(235億美元)。香港長和創辦人李嘉誠為香港排名最高富豪，以380億美元身家排第33位。
福布斯｜全球億萬富豪總財富少5000億美元
《福布斯》稱，受上述經濟因素影響，億萬富豪人數由去年2,668人稍微減至2,640人。全球億萬富豪合共有12.2萬億美元財富，較去年3月的12.7萬億美元減少5,000億美元。榜內近半數億萬富豪的身家較前一年「縮水」。美國仍然是最多富豪，佔735名，總財富4.5萬億美元，中國(包括香港和澳門)穩守第二位，有562名億萬富豪，合共有2萬億美元財富。緊隨的是印度，有169名億萬富豪，財富合計6,750億美元。