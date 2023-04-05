福布斯｜馬斯克失落全球首富寶座 邊個取代?

財經雜誌《福布斯》(Forbes)公布今年全球億萬富豪榜，指股市下跌、初創獨角獸企業估值受挫，還有加息導致世界各地富人的財富均下滑。去年的全球首富馬斯克被擠下榜首跌至第2位，他去年高價收購社交網Twitter，拖累旗下的電動車公司Tesla股價下挫。首富寶座由擁有名牌LV的LVMH集團主席阿爾諾及其家族，以2,110億美元財富取代，是首次由法國公民登上榜首。第3位至第6位分別是亞馬遜創辦人的貝索斯 、甲骨文創辦人埃里森、股神巴菲特和微軟共同創辦人蓋茨。