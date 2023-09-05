禽流感橫掃阿根廷海岸　約200隻海獅死亡(有片)

阿根廷大西洋海岸自8月中開始陸續發現海獅屍體，當中有約200隻海獅是死於H5N1禽流感病毒，阿根廷封閉部分海灘，並建議民眾切勿攜帶寵物前往。綜合報道，自8月中旬以來，首例發現於阿根廷最南端火地島，一路沿大西洋往北，聖克魯斯省、丘布特省、里奧內格羅省，到目前最北端的布宜諾斯艾利斯省，至今共通報約有200隻死亡海獅。阿根廷動物基金會(Fundación Fauna Argentina)發言人Juan Lorenzani0表示，他觀察海獅很多年了，從來沒有見過這樣的狀況，奈何野生動物無法隔離或接種疫苗。

生物學家推斷病毒是 2022 年通過候鳥到南美洲

阿根廷傳媒引述當地生物學家Diego Rodríguez報道，估計造成今次事件的禽流感病毒是2022年通過候鳥到達南美洲，南美海獅第一批病例發生在2023上半年的秘魯，秘魯有大批海鳥死亡並感染了海獅，同樣導致當地海獅也大批死亡，隨著動物遷移習性，禽流感病毒由秘魯順太平洋沿岸向南傳播，到今年5月，智利南部也發現海獅死亡事件，病毒再跨越太平洋和大西洋至阿根廷，在上月幾個星期內於13處沿岸陸續發現海獅感染死亡狀況，首次禽流感發現於阿根廷哺乳動物上。專門研究禽類病毒的獸醫Ariel Vagnozzi指出，病毒並不容易或頻繁從一個物種傳播到另一個物種，但禽流感突變從鳥類傳染到哺乳類，那就是另一個問題。