禽流感重創美國火雞業　批發價格較去年同期增四成

美國火雞產業正面臨40年來最嚴峻挑戰，全國火雞群數量縮減至40年來最小規模，加上秋季禽流感病例反彈，為即將到來的感恩節增添供應壓力。根據美國農場局聯合會數據，批發火雞價格較去年同期上升約40%，主要受疾病損失和生產緊縮影響。

感恩節火雞供應充足

《Axios》報道，美國農業部數據顯示，光是本月就有近51萬4千隻火雞受到新一波禽流感疫情衝擊，主要集中在明尼蘇達州。美國火雞聯合會表示，雖然感恩節期間會有足夠的火雞供應，但如果未來幾週禽流感病例持續加速增長，新鮮火雞或特定尺寸的火雞供應可能會更加緊縮。