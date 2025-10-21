禽流感重創美國火雞業　批發價格較去年同期增四成

美國火雞產業正面臨40年來最嚴峻挑戰，全國火雞群數量縮減至40年來最小規模，加上秋季禽流感病例反彈，為即將到來的感恩節增添供應壓力。根據美國農場局聯合會數據，批發火雞價格較去年同期上升約40%，主要受疾病損失和生產緊縮影響。
感恩節火雞供應充足
《Axios》報道，美國農業部數據顯示，光是本月就有近51萬4千隻火雞受到新一波禽流感疫情衝擊，主要集中在明尼蘇達州。美國火雞聯合會表示，雖然感恩節期間會有足夠的火雞供應，但如果未來幾週禽流感病例持續加速增長，新鮮火雞或特定尺寸的火雞供應可能會更加緊縮。
數據顯示，2025年美國共飼養1.95億隻火雞，較去年下降3%，比1996年高峰期低36%。農業部預測批發價格將攀升至每磅1.32美元（約10.3港元）。今年已有220萬隻火雞因禽流感死亡，影響12個州，預計總產量為48億磅，較2024年下降5%。
美國火雞聯合會主席兼執行長奧登（Leslee Oden）表示：「美國火雞飼養業者和加工業者一直在日以繼夜地工作，應對禽流感和禽類間質肺炎病毒等挑戰。」她對急凍火雞供應表示信心，並指出雖然禽流感病例有所增加，但目前不認為會影響整體供應，不過建議消費者如果想要特定尺寸或類型的火雞應提前規劃。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章