禽流感｜南極首度檢出高致病性H5N1 企鵝等物種受威脅 專家憂情況迅速惡化

高致病性H5N1禽流感疫情正在南美洲擴散，英國一項最新研究顯示，南極洲地區首度檢出H5N1禽流感病毒，科學家憂慮這種致命病毒可能對企鵝和其他南極物種構成威脅。

禽流感｜在雀鳥屍體驗出病毒

南極洲是許多鳥類的關鍵繁殖和棲息地，科學家一直擔心迄今最嚴重的高病原性禽流感(HPAI)疫情可能擴散到當地。南極科研組織「英國南極勘測」(British Antarctic Survey，BAS)周一(23日)表示，其團隊從南極洲主要大陸北面的南喬治亞(South Georgia)鳥島(Bird Island)上的棕色賊鷗屍體採集樣本。樣本隨後寄回英國檢驗，結果顯示高病原性禽流感H5N1呈陽性反應。

禽流感｜病毒從何而來？

BAS在聲明中指出，H5N1病毒很可能由遷徙到南美洲的鳥類返回時攜帶到南極洲地區，因南美洲已出現大量禽流感病例。為防範疫情，當局已對造訪南喬治亞島和南桑維奇群島(South Georgia and the South Sandwich Islands)的旅客加強檢疫及生物安全措施，當地涉及鳥類的科研實地工作亦已停止。