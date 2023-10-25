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國際
2023-10-25 12:54:14

禽流感｜南極首度檢出高致病性H5N1 企鵝等物種受威脅 專家憂情況迅速惡化

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南極洲的阿德利企鵝。(資料圖片)

南極洲的阿德利企鵝。(資料圖片)

高致病性H5N1禽流感疫情正在南美洲擴散，英國一項最新研究顯示，南極洲地區首度檢出H5N1禽流感病毒，科學家憂慮這種致命病毒可能對企鵝和其他南極物種構成威脅。

禽流感｜在雀鳥屍體驗出病毒

南極洲是許多鳥類的關鍵繁殖和棲息地，科學家一直擔心迄今最嚴重的高病原性禽流感(HPAI)疫情可能擴散到當地。南極科研組織「英國南極勘測」(British Antarctic SurveyBAS)周一(23)表示，其團隊從南極洲主要大陸北面的南喬治亞(South Georgia)鳥島(Bird Island)上的棕色賊鷗屍體採集樣本。樣本隨後寄回英國檢驗，結果顯示高病原性禽流感H5N1呈陽性反應。

禽流感｜病毒從何而來？

BAS在聲明中指出，H5N1病毒很可能由遷徙到南美洲的鳥類返回時攜帶到南極洲地區，因南美洲已出現大量禽流感病例。為防範疫情，當局已對造訪南喬治亞島和南桑維奇群島(South Georgia and the South Sandwich Islands)的旅客加強檢疫及生物安全措施，當地涉及鳥類的科研實地工作亦已停止。

南極洲的皇帝企鵝。(資料圖片) 棲息於南極洲的企鵝。(資料圖片) 科研人員在南極洲進行研究工作。(資料圖片) 科研人員在南極洲進行研究工作。(資料圖片) 企鵝在南極洲水域暢游。(資料圖片) 棲息於南極洲的企鵝。(資料圖片) 棲息於南極洲的企鵝。(資料圖片) 棲息於南極洲的企鵝。(資料圖片) 科研人員在南極洲進行研究工作。(資料圖片) 帽帶企鵝在南極洲水域暢游。(資料圖片) 科研人員在南極洲進行研究工作。(資料圖片) 科研人員在南極洲進行研究工作。(資料圖片) 南極洲的巴布亞企鵝。(資料圖片) 棲息於南極洲的企鵝。(資料圖片) 棲息於南極洲的企鵝。(資料圖片)

禽流感｜2021年疫情往南擴散

2021年中以來，大規模的禽流感疫情開始往南面傳播到之前不曾出現疫情的地區，包括南美洲，導致大量野鳥死亡，數以千萬計家禽須撲殺。墨爾本大學禽流感專家威利(Michelle Wille)在社交平台「X」發文表示，禽流感傳播到南極洲地區是「令人震撼的消息」，「情況可能迅速出現變化」。

英國動植物衛生局病毒學主任布朗(Ian Brown)近日警告，候鳥可能把病毒從南美洲傳播到南極洲島嶼，再傳到南極洲主要大陸，這對南極洲特有的企鵝和其他鳥類族群來說，會是「真正的擔憂」。

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