禽流感｜日本養雞場爆本季第二宗雞隻感染禽流感個案　疑是H5禽流感病毒

日本茨城縣的一間養雞場11月26日發現死亡雞隻，被驗出禽流感病毒，而這也是日本第二例，已撲殺7.2萬隻雞。
根據日本新聞網（NNN）報導，位於茨城縣笠間市的一間養雞場，於11月26日發現450隻雞死亡，縣政府隨即派人進行檢驗，經檢查後懷疑是高致病性的H5型禽流感病毒。
茨城縣政府於27日上午開始撲殺養雞場飼養的7.2萬隻雞，並將養雞場半徑3公里劃設為「移動限制區域」，禁止區域內6處養雞場的雞隻及雞蛋等移動。另外，事發養雞場半徑3公里至10公里內被劃設為「出貨限制區域」，禁止區域內16處養雞場將雞等產品出貨到區域外。
二度有養雞場感染禽流感
日本農林水產省指，佐賀縣11月25日也有養雞場出現禽流感，茨城縣為日本境內第二度有養雞場感染禽流感的案例。
據了解，日本今年首宗養雞場禽流感案例出現在佐賀縣，當局已於11月26日下午三點左右，撲殺養雞場內的3.8萬隻雞，包括現場及鄰近方圓好幾百公尺，都要進行大消毒。
另外距離該家養雞場約1.5公里外，有民眾發現一具烏鴉屍體，經由檢驗也對禽流感呈陽性反應。佐賀縣當局除了努力掌控禽流感疫情，也要加強監視野鳥。
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