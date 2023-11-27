禽流感｜日本養雞場爆本季第二宗雞隻感染禽流感個案　疑是H5禽流感病毒

位於茨城縣笠間市的養雞場，本月26日有450隻雞死亡

日本茨城縣的一間養雞場11月26日發現死亡雞隻，被驗出禽流感病毒，而這也是日本第二例，已撲殺7.2萬隻雞。

根據日本新聞網（NNN）報導，位於茨城縣笠間市的一間養雞場，於11月26日發現450隻雞死亡，縣政府隨即派人進行檢驗，經檢查後懷疑是高致病性的H5型禽流感病毒。

茨城縣政府於27日上午開始撲殺養雞場飼養的7.2萬隻雞，並將養雞場半徑3公里劃設為「移動限制區域」，禁止區域內6處養雞場的雞隻及雞蛋等移動。另外，事發養雞場半徑3公里至10公里內被劃設為「出貨限制區域」，禁止區域內16處養雞場將雞等產品出貨到區域外。