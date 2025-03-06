私家車平交道死火遇火車將至　千鈞一髮脫困但撞傷2人(有片)

波蘭早前發生一宗驚險意外，一輛私家車駛經平交道期間突然「死火」，整架車停在路軌上動也不動，女司機知道該處很快會有火車駛過，嚇得跳車尋求協助，幸得另一名車主幫忙拖離，但女車主卻被拖離平交道的座駕輾過腿部，過程全被CCTV拍下。

綜合報道，事發於上月17日下午，該名女車主駛經皮奧特克夫·特里布納爾斯基附近一處鐵路平交道上時，汽車突然死火，女車主多次重新發動引擎都沒反應，她心知平交道是危險位置，於是連忙下車尋救協助，恰巧遇上好心的越野車的司機，在調整位置後，便拉出車繩，準備要拖出死火汽車。