私家車平交道死火遇火車將至　千鈞一髮脫困但撞傷2人(有片)

波蘭早前發生一宗驚險意外，一輛私家車駛經平交道期間突然「死火」，整架車停在路軌上動也不動，女司機知道該處很快會有火車駛過，嚇得跳車尋求協助，幸得另一名車主幫忙拖離，但女車主卻被拖離平交道的座駕輾過腿部，過程全被CCTV拍下。
綜合報道，事發於上月17日下午，該名女車主駛經皮奧特克夫·特里布納爾斯基附近一處鐵路平交道上時，汽車突然死火，女車主多次重新發動引擎都沒反應，她心知平交道是危險位置，於是連忙下車尋救協助，恰巧遇上好心的越野車的司機，在調整位置後，便拉出車繩，準備要拖出死火汽車。
鐵路公司：遇此情況切勿冒險救車
各人就在準備之際，平交道的欄杆突然放下，意味火車即將駛至，各人加緊拖車行動，越野車全速拉動，但疑因拉力過大，一旁等待的女車主卻躲避不及，慘被自己的座駕輾傷腿，雖然女車主仍告受偒，但並無大礙，而就在汽車被拖出平交道後僅數秒，火車便即駛過。
波蘭國家鐵路公司事後呼籲民眾，遇此情況切勿冒險救車，「生命是無法替代的，而車輛卻不是」，並強調應撥打救援專線告知事故地點，由鐵路公司立即通報火車停止運行，阻止悲劇發生。
🚨 A driver in the Polish town of Piotrkow Trybunalski narrowly avoided disaster after pulling a stranded vehicle off the tracks just seconds before an oncoming train arrived— Anadolu English (@anadoluagency) February 23, 2025
📍 The incident happened when a woman's vehicle broke down on the tracks, leaving it in the path of an… pic.twitter.com/oErKohLlkQ