私家車泊山邊突向前跌入河　印度父女幸獲救出未受重傷

印度中央邦的一個露營地點，在周日（6日）發生一宗意外。一輛私家車懷疑未有按手掣，以致車子溜前，最終掉落一個河流。報道指當時車上有一位女孩，而他的父親就與車子一同掉落水，不過二人最終都獲救，並且沒有大礙。

事發在印度中央邦的一處旅遊景點，距離市區有約50公里。當地的警署表示，在周日的下午一個家庭前赴該處野餐：「一個男子與其妻子及孩子前往野餐。不過他將車子停泊在附近一個陡峭的岩石上，正從車尾取出食物時，車子就向前行駛，並掉入15呎的坑裡。」警察就表示，事件沒有人嚴重受傷。據報目擊者指，男子隨着車子掉入水僅受輕傷，而在車上的女子受驚，但同樣迅速獲救。

從影片所見，一輛紅色的車直接從岩石上掉下，隨車子掉落的男子在一旁求救，當時岸邊拍攝的人立即下水救人，另外亦有多游到車子旁，救出在車內的女孩。