秃頭藏黃金　印度海關手撕假髮揭走私奇招(有片)

所謂「男兒膝下有黃金」，這宗新聞告訴大家，其實男兒秃頭都可能有黃金。印度新德里機場海關揭發一名男子企圖走私黃金，當局發布案件影片時，卻出現撕假髮揭藏黃金的畫面，畫面滑稽之餘，這種新鮮的走私奇招，亦令網民嘖嘖稱奇。

綜合《印度時報》、美國《商業內幕》(Insider)、《國家報》(The National)報道，印度首都新德里的甘地國際機場(IGI Airport)上周拘捕一名企圖走私的男子。海關發布影片可見，官員撕開他的假髮，雙手用力將黏得十分牢固的假髮從他頭頂上扯開，裡頭有一包用膠帶貼著的液體黃金(Liquid gold)，官員將黃金取下後，男子頭頂露出光滑的頭頂以及一些膠水殘跡。

直腸也塞有 2 袋液體黃金

報道指，該名男子持有印度護照，由阿拉伯聯合大公國的阿布扎比入境印度，剛落機就被捕。海關官員補充，這名身份未被確認的男子除了將黃金藏在假髮內，還在直腸塞入2袋類似膠囊形狀的液體黃金，全身的黃金重約630.45克，價值約4萬美元，案件仍在調查中。

印度當地，攜帶黃金登機並不違法，但乘客必須作出申報其進、出口量，並繳納稅款。



