秋意正濃 東京一夕降溫 日間氣溫低於札幌

日本大範圍地區今天(6日)受冷空氣影響降溫，東京市中心更是一口氣較前一天降溫逾攝氏10度，截至今早11時的氣溫僅13.4度，比北海道札幌的13.8度還低。

日本氣象新聞公司(Weathernews)指，日本今天受到冷空氣籠罩，全國大範圍日間氣溫都不會上升。氣溫特別低的地區包括關東及東北的太平洋沿岸地區，主要受到來自東北的冷空氣影響，幾乎所有地區接近中午的最高溫度也不超過15度。

東京市中心上午11時氣溫13.4度、仙台市13.3度，都低於北海道札幌的13.8度。加上降雨及大風，體感溫度更低。

到了下午，因沒有日照，氣溫也不會上升，預測東京市中心及仙台市最高氣溫不會高於15度。大阪市及名古屋市可能也只會稍高於20度。