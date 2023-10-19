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國際
2023-10-19 20:23:07

秋田縣北秋田市區5人遭熊襲擊1重傷 17縣熊襲事件持續上升

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熊

日本今年熊襲擊事件持續上升。(互聯網)

日本秋田縣北秋田市市區周四上午有熊人出沒，5人接連在街上遭襲擊，包括學生，其中一人傷勢嚴重，肩膀和臀部骨折。一間在事發地點附近的小學，以安全為由臨時停課。報道指，今年4月起，17個縣已有152人遭熊襲擊，10月至周四發生43宗熊襲人案，較上月38宗為多。

日本放送協會(NHK)報道，1名16歲中一女學生及3名八十多歲老婦早上約7時相繼被熊擊傷，一名83歲長者臉部被抓傷，大量出血兼肩膀和臀部骨折，被直升機送往秋田市的醫院。受傷中一女生當時於上學途中，在巴士站等車時遇襲，左手腕被熊咬傷。另一名六十多歲男子則於早上11時左右被熊襲擊，臉部和身體右側受傷，無生命危險。當局稱，秋田縣今年至目前有51人遭熊襲擊受傷，為歷來最多。警方指，今年「隨時隨地」都可能遇到熊，最好遠離灌本叢林等視線不佳的地方。有居民稱，已叫家人不要單獨外出，這是他首次在市區內見到熊，感到驚訝。

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日本熊襲擊｜秋田縣「重災區」4月起51人受傷

NHK根據各縣的數據，指自今年4月起，秋田有51人受傷，佔各縣傷者總人數逾三分一，其次是岩手縣36人、福島縣13人和青森縣10人，多數在郊區發生。其他熊襲傷者來自長野、新瀉、北海道、山形、群馬和京都等。日本環境省指出往年熊在冬眠前容易發生襲擊事件，呼籲中央政府及各地方政府採取相關措施，避免民眾受害。

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