秋田縣獵人捕熊 驚訝「完全沒脂肪」憂熊隻今年不冬眠｜日本熊害

日本秋田縣是今年熊害的重災區，累計逾50宗熊襲事件，5人死亡。在熊出沒陰影下，當地不少農民怕得暫停農務，長者不敢外出，居民不敢走在街上，要開車外出。有獵人驚訝，指近期捕獲的熊體內竟沒有冬眠前的脂肪儲備，擔心熊不會冬眠。
81歲的資深獵人佐藤壽男對日本農業新聞表示，他熟知野熊習性，但牠們今年在行為和身體狀況上卻出現前所未見的異常，尤其是他本月捕獲的一隻熊，「冬眠前應該要囤積脂肪，但牠身上一點脂肪都沒有。今年的熊可能不會冬眠」。
佐藤指，獵友會近期忙得幾乎沒有休息時間，要四出捕熊，連資深獵人也承認，「今年情況真的很異常」，他們開關家門，都會提高警覺。佐藤說，秋田縣每天都有熊出沒，許多年長的獵人沒假放，要不停處理熊出沒問題。
在熊出沒恐慌下，83歲的農民佐藤惠美子已有一段時間沒去菜園，青椒、菜等都放棄收割，連流感疫苗也不敢去打。她說，「比疫情還糟糕。別說下田工作，現在連白天也沒人敢外出，整條村都變了」。
53歲的獵人島田雄一郎表示，「每天都見到熊」。當地獵友會已捕獲逾60隻熊，其中20隻被撲殺。他說，「在熊每天都出沒的地方，我不敢獨自前去我的蘋果園。今年的熊害太嚴重，很多年老農民考慮要否放棄務農」。