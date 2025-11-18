秋田縣獵人捕熊 驚訝「完全沒脂肪」憂熊隻今年不冬眠｜日本熊害

日本秋田縣是今年熊害的重災區，累計逾50宗熊襲事件，5人死亡。在熊出沒陰影下，當地不少農民怕得暫停農務，長者不敢外出，居民不敢走在街上，要開車外出。有獵人驚訝，指近期捕獲的熊體內竟沒有冬眠前的脂肪儲備，擔心熊不會冬眠。

81歲的資深獵人佐藤壽男對日本農業新聞表示，他熟知野熊習性，但牠們今年在行為和身體狀況上卻出現前所未見的異常，尤其是他本月捕獲的一隻熊，「冬眠前應該要囤積脂肪，但牠身上一點脂肪都沒有。今年的熊可能不會冬眠」。