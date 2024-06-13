科威特外勞宿舍大火　釀49死數十傷(有片)

科威特南部艾哈邁迪省城市Mangaf一幢外勞宿舍周三(12日)發生大火，造成49人死亡，數十人受傷。起火宿舍樓高6層，住有約160名外勞，亦有指住有多達195人，當局初步調查認為，火災起因是一樓的天然氣罐儲存不善。內政部已下令警方逮捕大廈的業主及相關負責人。
事發於12日早上約6時，有報道指，是低層廚房首先起火，火勢由警衛室蔓延到儲存天然氣罐的倉庫，再波及整幢建築物。目擊者表示，見到有多人從5樓跳下逃生或致死，警方表示，很多死者都是吸入燶煙窒息死亡。據指，死傷者大部分是印度人，另外還有巴基斯坦人、孟加拉人、菲律賓人及尼泊爾人等。
內政部：大廈業主違規貪婪肇禍
科威特副總理兼內政、國防部長薩巴指責大廈業主違規和貪婪，稱這些因素導致了這起事件。當局正在調查起火原因，目前內政部已下令警方拘捕大廈的業主、公寓的管理員和負責工人住宿的負責人。警方指，不時警告大廈不能居住太多人。當地一間醫院接收了30名受傷的印度外勞，印度駐科威特大使到醫院探望，總理莫迪(Narendra Modi)亦向死者家人致哀。
#BREAKING: 53 people killed and 40 injured in a Mangaf building fire in Kuwait's Southern Ahmadi Governorate. 5 among those killed are Indian. Indian Ambassador to Kuwait has left for the labour camp where fire erupted. Kuwait Govt orders massive demolition of illegal buildings. pic.twitter.com/P08oPG6iPO— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 12, 2024