科威特外勞宿舍大火　釀49死數十傷(有片)

科威特南部艾哈邁迪省城市Mangaf一幢外勞宿舍周三(12日)發生大火，造成49人死亡，數十人受傷。起火宿舍樓高6層，住有約160名外勞，亦有指住有多達195人，當局初步調查認為，火災起因是一樓的天然氣罐儲存不善。內政部已下令警方逮捕大廈的業主及相關負責人。

事發於12日早上約6時，有報道指，是低層廚房首先起火，火勢由警衛室蔓延到儲存天然氣罐的倉庫，再波及整幢建築物。目擊者表示，見到有多人從5樓跳下逃生或致死，警方表示，很多死者都是吸入燶煙窒息死亡。據指，死傷者大部分是印度人，另外還有巴基斯坦人、孟加拉人、菲律賓人及尼泊爾人等。