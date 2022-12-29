科威特落冰雹 罕見白皚皚冬日景象網上瘋傳(有片)

科威特南部公路覆蓋著冰雹和冰的照片及影片在網上瘋傳，網民紛紛為當地這種罕見的冬季雪景慶祝。

中東國家科威特周三遭受罕見冰雹暴侵襲，降下冰雪，大人小朋友都感到欣喜。這種白皚皚的冬季景象迅即在社交網瘋傳。

小孩開心玩雪

在位於首都科威特市以南約50公里的烏姆海曼地區(Umm al-Haiman)，兒童戴上圍巾和穿著雨衣，拿起地上的冰雹來玩。

氣象局指，自周二起降雨量已達63毫米，但天氣持續轉晴。Karam指，因氣候變化打亂了天氣模式，他預計這種現象會再次出現。

盛產石油的科威特夏季酷熱，科學家預測，在氣候變化影響下，科威特未來也許會不適合人類居住。

科威特公共環保局(Environment Public Authority)警告，該國2016年夏季氣溫達到攝氏54度高峰，預料部分地區到2071至2100年時，可能會比記錄的平均溫度高出4.5度。