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國際
2024-06-04 05:39:00

科威特6獅遭無良富豪遺棄街頭　幸獲動保組織救回重獲新生(有片)

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科威特6獅遭無良富豪遺棄街頭，幸獲動保組織救回。(FB)

科威特6獅遭無良富豪遺棄街頭，幸獲動保組織救回。(FB)

獅子是野生動物，有些富豪卻為彰顯身分地位，將牠們飼養當作寵物，部分人經過非法購買，棄養更是不負責任的行為。早前在科威特多處先後有多達6隻寵物獅子在街頭遊蕩，動物園得知消息後立刻前去協助捕捉這些被遺棄的獅子，並將牠們運往位於非洲的保護區，逐步重歸大自然。

國際動物保護協會(Animal Defenders International)表示，不久前在科威特市區以及沙漠的周邊道路，先後出現多達6隻被遺棄的寵物獅子，當地動物園得知消息後派人前往捕捉這些幼獅。這些獅子是透過非法野生動物貿易購入，用來象徵富豪的身分地位，但不想再照顧牠們時，就將牠們隨意遺棄。

6隻獅子正在野生動物保護區沐浴陽光，玩著裝滿貓薄荷的沙袋，並享受玩巨型波波的樂趣。(FB) 6隻獅子正在野生動物保護區沐浴陽光，玩著裝滿貓薄荷的沙袋，並享受玩巨型波波的樂趣。(FB) 6隻獅子正在野生動物保護區沐浴陽光，玩著裝滿貓薄荷的沙袋，並享受玩巨型波波的樂趣。(FB) 6隻獅子正在野生動物保護區沐浴陽光，玩著裝滿貓薄荷的沙袋，並享受玩巨型波波的樂趣。(FB) 這群獅子目前已透過協會和卡達航空的幫助，在獸醫陪伴全程監控下，順利回到非洲的土地。(FB)

協會：獅子是野生動物不應被圈養

協會表示，6隻獅子包含4隻雄獅MuheebSahamShujaaSaif，以及2隻母獅DhubiyaAziza，其中DhubiyaSaif被遺棄在沙漠中挨餓多日奄奄一息，慶幸及時被送到動物園救治。這群獅子目前已透過協會和卡達航空的幫助，在獸醫陪伴全程監控下，順利回到非洲的土地。協會強調，獅子是野生動物，不應該被當作寵物飼養。6隻獅子如今不用再被圈養，或被關在密不透光的地下室，他們正在野生動物保護區沐浴陽光，玩著裝滿貓薄荷的沙袋，並享受玩巨型波波的樂趣。

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