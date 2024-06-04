科威特6獅遭無良富豪遺棄街頭　幸獲動保組織救回重獲新生(有片)

獅子是野生動物，有些富豪卻為彰顯身分地位，將牠們飼養當作寵物，部分人經過非法購買，棄養更是不負責任的行為。早前在科威特多處先後有多達6隻寵物獅子在街頭遊蕩，動物園得知消息後立刻前去協助捕捉這些被遺棄的獅子，並將牠們運往位於非洲的保護區，逐步重歸大自然。

國際動物保護協會(Animal Defenders International)表示，不久前在科威特市區以及沙漠的周邊道路，先後出現多達6隻被遺棄的寵物獅子，當地動物園得知消息後派人前往捕捉這些幼獅。這些獅子是透過非法野生動物貿易購入，用來象徵富豪的身分地位，但不想再照顧牠們時，就將牠們隨意遺棄。