科學家借助AI發現全新抗生素 可殺死超級細菌

電子顯微鏡下的鮑氏不動桿菌。(互聯網)

美國與加拿大科學家利用人工智能(AI)，發現可殺死一種致命超級細菌的全新抗生素。

根據發表於科學期刊《自然化學生物學》(Nature Chemical Biology)的這項最新研究，來自加拿大麥克馬斯特大學(McMaster University)和美國麻省理工學院(MIT)的科學家團隊，發現了可用來殺死致命超級細菌的抗生素。

超級細菌對人類健康構成重大威脅

這種超級細菌名為「鮑氏不動桿菌」(Acinetobacter baumannii)，世界衛生組織在「優先病原體」清單中將它歸類為「重大」威脅。優先病原體，是指對人類健康構成「最大威脅」的細菌家族。

世衛表示，鮑氏不動桿菌可以找到新方法來抵抗治療，且能傳遞遺傳物質，讓其他細菌也變得具有抗藥性。

超級細菌可長時間存活

這種細菌對醫院、診所、護理機構、需要呼吸器與血液導管的患者，以及因手術而有開放性傷口的人構成威脅。它能在環境和共用設施中存活很長一段時間，還能透過受污染的手傳染。除了血液感染外，它也能引發尿道和肺部感染。

根據美國疾病預防及控制中心(CDC)，鮑氏不動桿菌還可以「定殖」(colonization)或生存在患者體內，卻又不會導致感染或出現症狀。