科學家最新警告︰2030年代夏 北極恐無海冰

北冰洋向來會在夏季融冰，但冰量減少不等於「無冰」。然而有研究推斷，北冰洋將於2030年代夏季完全無冰，情況較科學家過去估計早至少10年發生。

美國有線新聞網絡(CNN)報道，由南韓浦項科技大學教授閔勝基領導的團隊，對比了1979至2019年的不同衛星數據和氣候模型，評估北極海冰變化。結果發現，北極海冰減少的主因是人類引起的污染及所導致的氣候暖化，而以前的模型低估了北極海冰融化速度。

該研究周二發表在《自然通訊》期刊上，指預計北極海冰最快在2030年代夏季完全消失，而就算全球大幅削減暖化污染物，北極仍可能至2050年代出現「無海冰之夏」。閔勝基表示，「我們驚訝地發現，無論我們在減排方面作出多大努力，北極終將出現夏季無海冰情況，這是出乎意料的。」