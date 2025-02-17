科學家牛頓預言：2060年世界末日 會有疫情戰爭和「邪惡國家毀滅」

著名科學家牛頓(Isaac Newton)除了研究出萬有引力定律，而且還「跨界」預言世界末日的到來。他在1704年、逾300年前在一張信紙上寫下末日警告，指世界經歷了疫情、戰爭和「邪惡國家毀滅」後，將於2060年終結並重置。

牛頓預言世界末日｜根據《聖經》歷史發生日期加數學推斷

牛頓根據他作為基督徒對《聖經》的解讀，相信《聖經》中關於啟示錄的預言，特別是哈米吉多頓大戰(Battle of Armageddon)，又稱末日戰場。《啟示錄》最後一章描述了這場預言中的戰爭，善良的力量(由上帝領導)與邪惡的力量(由地球上的王帝領導)之間的對抗。聖經說這場戰爭將標誌著世界末日，開啟上帝帶來的和平新時代。牛頓依根《聖經》歷史發生的日期，以及簡單數學計算推斷世界末日。