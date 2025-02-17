科學家牛頓預言：2060年世界末日 會有疫情戰爭和「邪惡國家毀滅」

著名科學家牛頓(Isaac Newton)除了研究出萬有引力定律，而且還「跨界」預言世界末日的到來。他在1704年、逾300年前在一張信紙上寫下末日警告，指世界經歷了疫情、戰爭和「邪惡國家毀滅」後，將於2060年終結並重置。
牛頓預言世界末日｜根據《聖經》歷史發生日期加數學推斷
牛頓根據他作為基督徒對《聖經》的解讀，相信《聖經》中關於啟示錄的預言，特別是哈米吉多頓大戰(Battle of Armageddon)，又稱末日戰場。《啟示錄》最後一章描述了這場預言中的戰爭，善良的力量(由上帝領導)與邪惡的力量(由地球上的王帝領導)之間的對抗。聖經說這場戰爭將標誌著世界末日，開啟上帝帶來的和平新時代。牛頓依根《聖經》歷史發生的日期，以及簡單數學計算推斷世界末日。
他認為，教會被離棄和「腐敗」的三位一體宗教興起(基督教視天主教為異端)的時間維持了1,260年，並從公元800年起，即神聖羅馬帝國建立的年份。西元800年加上1,260年，牛頓得到的結論是2060年世界末日。
牛頓預言世界末日｜不想神聖預言失去可信度
報道指，牛頓使用了《但以理書》和《啟示錄》中的1,260天、1,290天、1,335天和2,300天來推算。而他在信中提到，帝國只維持了1,260天，他將「每天代表每年」原則理解《聖經》預言，遂得出1,260年。
加拿大國王學院大學(University of King's College)科學及科技歷史教授Stephen D. Snobelen表示，牛頓的預測「並沒有用到他自己發明的微積分這種複雜的東西，而是一些小孩都能完成的簡單算術」。牛頓強調，他並非要斷言世界末日何時到來，而是為了制止異想天開者輕率預測世界末日到來日期，他們預測失敗會導致神聖的預言失去可信度。其實，牛頓亦不確定世界末日到來的時間，稱「它可能會結束得更晚，但我認為沒有理由讓它結束得更早。」