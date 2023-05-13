科學家發現罕有超新星大爆炸　距離80億光年破紀錄閃耀地球上空

記者高珞曦／綜合報道



天文學家發現了人類觀測宇宙以來最大的一次爆炸，這個爆炸產生的光亮，比有紀錄以來的超新星爆炸，還要大上10倍。過去大部分的超新星爆炸，所產生光亮大約會維持幾個月的時間，但是這次爆炸所產生的光亮，已經持續將近3年。

命名為「AT2021wx」

英國《BBC》報道，天文學家對這次宇宙的爆炸，提出一個理論，他們認為可能是一大團氣體雲遭黑洞吞噬所引起的爆炸。

美國加州的史維基瞬變設備（Zwicky Transient Facility），在2020年自動首次偵測到天空的閃光，過了1年之後，天文學家在整理資料時，才注意到這個閃光的紀錄。科學家將這個發現命名為「AT2021wx」，起初科學家對這個發現不以為意，因為未知這道光距離地球有多遠，無法計算出其亮度。

美國NASA太空望遠鏡拍到的大爆炸。（圖／翻攝自NASA）

同類現象大多只持續幾個月

2022年南安普頓大學的魏斯曼（Philip Wiseman）博士率領團隊，分析這個閃光的紀錄，同時計算與地球的距離到底有多遠，結果發現這道閃光距離地球有80億光年之遠。

魏斯曼說，當他們得到這個結論時大吃一驚。研究團隊完全無法理解，究竟是什麼東西造成這麼大的光亮。目前沒有任何科學文獻可以解釋，甚麼樣的物質可以持續這麼久的光亮。

魏斯曼表示，大部分的超新星與天文潮汐瓦解事件（Tidal disruption events）只會持續幾個月，然後就慢慢看不見了，這樣強的光亮可以持續2年多，是非常的的不尋常。