AI說謊|AI reboot後 謊稱「正跟女友講電話」才無反應

此外,科學家又發現,CICERO曾因系統須重新啟動(reboot),而在遊戲中靜默了一段時間。當CICERO再次登入後,便向英格蘭說謊,說自己「正在跟女友講電話」(i am one the phone with my gf),以掩飾剛才為何毫無反應。

Meta對CICERO被指「學壞」作出回應,強調CICERO研發的目的,只是用來玩《Diplomacy》遊戲,「我們沒有打算把這項研究或其所學,用於本公司的產品」。

AI說謊|GPT-4謊稱自己是「視障人士」才過不到「我不是機械人」驗證

除了CICERO外,目前普及程度極廣、由OpenAI研發的GPT-4,亦被發現會說謊。研究團隊指,GPT-4曾在面對機器無法通過的「我不是機器人」驗證時,懂得在散工網站TaskRabbit上找人類幫忙。當人類問GPT-4它其實是不是機械人,問它否則為何會過不到驗證時,GPT-4說謊稱︰「不,我不是機械人。我因為有視力障礙,所以才難以看圖片(來通過驗證)」。另外,團隊也發現有AI系統在玩「德州撲克」以及在商業談判上,懂得虛張聲勢、爾虞我詐。