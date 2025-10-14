科學家警告全球暖化致珊瑚礁滅絕　地球已達氣候臨界點

全球160名科學家共同發表重要報告指出，地球已經抵達首個氣候臨界點，全球暖化導致珊瑚礁大規模死亡，這項改變可能在人類時間尺度上不可逆轉。報告顯示，自2023年以來，全球超過80%的珊瑚礁遭受嚴重白化，創下歷史新高。

據CNN報道，埃克塞特大學全球系統研究所教授倫頓（Tim Lenton）表示：「我們正快速接近多個地球系統的臨界點，這些改變可能為人類和自然帶來毀滅性後果。」世界野生動物基金會英國分會首席科學顧問巴雷特（Mike Barrett）補充，除非全球暖化趨勢逆轉，否則現有的廣大珊瑚礁生態系統將會消失。

關係到全球糧食安全

報告進一步指出，珊瑚礁的消失將造成深遠影響，不僅是海洋生物的重要棲息地，更關係到全球糧食安全，每年為全球經濟貢獻數萬億美元，同時也為沿海地區提供天然的防護屏障。

科學家警告，若全球溫度持續上升，地球可能很快就會跨越更多臨界點。其中最令人憂心的是大西洋經向翻轉環流（AMOC）可能崩潰，這將導致部分地區進入嚴寒，其他地區則會變得更熱，並影響季風系統及海平面上升。