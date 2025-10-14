熱門搜尋:
科學家警告全球暖化致珊瑚礁滅絕　地球已達氣候臨界點

科學家表示，人類正快速接近多個地球系統的臨界點。（示意圖／PIXABAY）

全球160名科學家共同發表重要報告指出，地球已經抵達首個氣候臨界點，全球暖化導致珊瑚礁大規模死亡，這項改變可能在人類時間尺度上不可逆轉。報告顯示，自2023年以來，全球超過80%的珊瑚礁遭受嚴重白化，創下歷史新高。

據CNN報道，埃克塞特大學全球系統研究所教授倫頓（Tim Lenton）表示：「我們正快速接近多個地球系統的臨界點，這些改變可能為人類和自然帶來毀滅性後果。」世界野生動物基金會英國分會首席科學顧問巴雷特（Mike Barrett）補充，除非全球暖化趨勢逆轉，否則現有的廣大珊瑚礁生態系統將會消失。

關係到全球糧食安全

報告進一步指出，珊瑚礁的消失將造成深遠影響，不僅是海洋生物的重要棲息地，更關係到全球糧食安全，每年為全球經濟貢獻數萬億美元，同時也為沿海地區提供天然的防護屏障。

科學家警告，若全球溫度持續上升，地球可能很快就會跨越更多臨界點。其中最令人憂心的是大西洋經向翻轉環流（AMOC）可能崩潰，這將導致部分地區進入嚴寒，其他地區則會變得更熱，並影響季風系統及海平面上升。

萬那杜海域的珊瑚礁大規模死亡。（圖／美聯社）

清潔技術快速發展

奧斯陸大學社會學與人文地理學系研究員米爾科雷特（Manjana Milkoreit）強調，目前的政策和國際協議主要針對漸進式變化設計，無法應對這種突然且不可逆的連鎖反應。她呼籲各國政府現在的應對方式，將影響地球系統很長一段時間。

報告也提出正面發展，包括太陽能發電、電動車、電池和熱泵等清潔技術的快速發展。專家認為，一旦污染技術被取代，由於清潔選項更便宜且更好，污染技術將難以重返市場。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

