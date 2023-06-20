科學家警告：喜馬拉雅山冰川加速融化 20億人所需水源恐受威脅

科學家發出警號，指喜馬拉雅山的冰川提供重要水源供近20億人使用，卻因為氣候變化，正以前所未有的速度加快融化，導致人類居住地暴露於未知的災難風險中，潛在後果不堪設想。

冰川加速消失

周二發表的「國際山區整合發展中心」(International Centre for Integrated Mountain Development)報告指出，從2011年到2020年間，冰川消失的速度比前一個10年快了65%。

研究主要作者韋斯特(Philippus Wester)表示：「天氣愈暖，冰愈會融化，這可以想像。但我們沒料到、且非常擔心的是速度。」

報告指出，興都庫什喜馬拉雅地區(Hindu Kush Himalaya)冰川對於住在山區的2.4億人和下方河谷的16.5億人來說，是非常重要的水源。