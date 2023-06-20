科學家警告：喜馬拉雅山冰川加速融化 20億人所需水源恐受威脅

科學家發出警號，指喜馬拉雅山的冰川提供重要水源供近20億人使用，卻因為氣候變化，正以前所未有的速度加快融化，導致人類居住地暴露於未知的災難風險中，潛在後果不堪設想。
冰川加速消失
周二發表的「國際山區整合發展中心」(International Centre for Integrated Mountain Development)報告指出，從2011年到2020年間，冰川消失的速度比前一個10年快了65%。
研究主要作者韋斯特(Philippus Wester)表示：「天氣愈暖，冰愈會融化，這可以想像。但我們沒料到、且非常擔心的是速度。」
報告指出，興都庫什喜馬拉雅地區(Hindu Kush Himalaya)冰川對於住在山區的2.4億人和下方河谷的16.5億人來說，是非常重要的水源。
喜馬拉雅山冰川是重要河系源頭
國際山區整合發展中心表示，按照目前碳排放的趨勢，到了本世紀末，冰川的體積可能比現在大減多達8成。上述地區的冰川是10個重要河流系統的源頭，包括恆河、印度河、黃河、湄公河和伊洛瓦底江，直接或間接供應了數十億人口所需的糧食、能源、乾淨空氣和收入。
該發展中心是跨政府組織，總部設於尼泊爾，成員國還包括阿富汗、孟加拉、不丹、中國、印度、緬甸、巴基斯坦。副秘書長柯茲爾(Izabella Koziell)指出：「亞洲20億人依賴這些冰川和雪供應的水源，失去這個冰凍圈的後果將不堪設想。」
專家籲為變化做好準備
各國在2015年的巴黎氣候協定中，同意將全球暖化幅度控制在比工業化前水準高攝氏1.5度到2度之內，但這份報告指出，即使達到這個目標，這些冰川也可能在2100年之前融化三分一到二分一。
發展中心的生計與移民議題專家馬哈江(Amina Maharjan)表示，這個地區的村落沒有獲得他們所需的支援，「多數的因應行動是社區和家庭(對氣候事件)做出反應，不足以應付氣候變化的挑戰……未來的重點會是預先為變化做準備」。