科學家警告 本世紀6分1機會 超強火山爆發 足以改變世界

火山爆發的影響可大可小，輕則污染空氣，重則造嚴重人命傷亡，甚至改變全球氣候。逾200年前印尼坦博拉火山(Mount Tambora)爆發，奪走10萬條人命，並導致全球變冷，造成「沒有夏天之年」(Year Without a Summer)，多地分別出現饑荒、水災，又或爆發霍亂疫情，並致社會動盪及經濟衰退。如今有英國科學家警告，上述情景在本世紀有六分一機會重現，甚至更嚴重，但人類卻沒準備好，呼籲各國聯手制定應變方案。

英國伯明翰大學火山學專家Michael Cassidy及劍橋大學CSER人類危機研究中心的專家Lara Mani，在《自然》(Nature)期刊聯合撰文，指根據一個丹麥團隊月前公布的研究，本世紀內有六分一機會發生7級或以上火山爆發。7級是火山爆發指數8級裡面的第二高級別，頻率估計1,000年約一至兩次，最近期一次就是上述1815年的坦博拉火山爆發。

火山爆發｜湯加火山爆發是「警號」

二人指，今年一月發生、震驚全球的湯加火山爆發是「警號」，該場火山爆發的火山灰飄至數百公里外，影響基建、海底光纜、漁農業，引發遠至日本的海嘯，並重挫湯加GDP，但相對於7級以上火山爆發只是小巫見大巫，嚴重性將高10至100倍。

二人批評美國太空總署(NASA)等斥巨資防衛隕石衝擊地球，但面對地球內可能出現的火山大爆發，各國協調及投資均欠奉，認為「是時候改變」。文章指相較於1815年，地球如今人口更稠密亦更全球化，火山大爆發恐牽一髮動全身，造成全球貿易停擺、物價飛漲、物資短缺，通訊、金融、運輸、食水將受連鎖影響。