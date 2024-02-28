科學家難解謎題 數據指疫後心臟疾病死亡增加

美國疾控中心早前發表報告，指新冠疫情爆發後扭轉心血管疾病死亡個案10年來下降趨勢，在疫情頭兩年情況更惡化。美國傳媒分析疾控中心的數據指，從2020年到2022年新冠疫情期間，35歲以上的美國人死於心血管疾病的人數，比根據歷史趨勢預測的多出25萬。科學家目前仍未找出新冠影響心血管疾病的原因。

美國疾控中心數據顯示，2020年至2022年心血管疾病死亡個案增加9.3%，與2010年至2019年下降8.9%形成強烈對比。彭博指出，單在2020年有近70萬美國人死於心臟病，超過2001年以來的任何一年。兩年後，死亡人數突破70.3萬。2023年的初步數據亦顯示，中風死亡率比疫情前高出近5%，與高血壓、心臟病、心律失常、血栓、糖尿病和腎衰竭相關的死亡率，則比疫情前高出15%至28%。專家認為新冠病毒是情況倒退的根源。另外，因為疫情爆發令很多患心臟疾病的人延遲治療，也可能導致死亡率上升。另有指美國的肥胖問題也可能是心臟疾病死亡率上升原因。不過，彭博指即使肥胖率最低的發達國家日本，同新冠有關的心血管病死亡人數亦出現上升。報道又指，紐約市在疫情頭8個星期，出現心臟驟停的患者是一年前3倍。