科學家首證月球寧靜海有地下洞穴 如14個網球場大 可供人類棲身

科學家確認月球上的「寧靜海」(Sea of Tranquility)有一個巨大地下洞穴(underground cave)，面積達14個網球場般大，冀可成為登月太空人的天然庇護所，以躲避宇宙射線、太陽輻射及微小隕石撞擊。科學家並懷疑月球上尚有數百個類似洞穴，可供未來太空人使用。
月球寧靜海｜洞穴距阿波羅11號登陸地點僅約400公里
由意大利科學家領導的團隊周一發表報告，稱在月球上已知的最深坑(open pit)旁邊，確認還有一個巨型洞穴。其位於寧靜海，距美國「阿波羅11號」太空人杭思朗(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)55年前登陸的地點僅約400公里。
此前已發現的寧靜海深坑，跟其餘二百多個在月球的深坑一樣，也是由熔岩管坍塌形成。研究人員分析了美國太空總署(NASA)月球勘測軌道器(LRO)的雷達測量數據，並將結果與地球上的熔岩管作對比，證實該深坑可通往一個巨型的地下洞穴。科學家稱，雷達數據僅顯示洞穴的初始部分，他們推斷洞穴有40米寬及80米長，面積相當於14個網球場，甚至更大。
月球寧靜海｜月球洞穴如抵抗嚴峻環境的天然庇護所
意大利特倫托大學兩位學者表示，「月球洞穴(lunar caves)已是一個五十多年的謎團，能夠最終證明其中一個存在是令人興奮的」，並指洞穴可望成為未來太空人的「抵抗嚴峻月球環境的天然庇護所」。月球日照面的溫度可達攝氏150度，未受日照面的溫度則低至零下180度。除了棲身用途，洞穴內的岩石和其他物質，因不像月球表面環境般惡劣而出現變化，故將有助於科學家更深入地了解月球的演化，尤其是其火山活動。
科學家早於逾10年前發現月球上有深坑，並相信這些深坑猶如「天窗」，連接至熔岩管甚至洞穴。科學家表示，大多數深坑似乎位於月球古老的熔岩平原上，月球南極亦可能有一些深坑，該處是NASA所計劃、未來10年太空人登月的著陸地點。專家認為，該處不受日照的撞擊坑中存著凍結的水，可供飲用水或作為火箭燃料。今次的研究成果發表在《自然天文學》期刊(Nature Astronomy)上。