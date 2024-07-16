科學家首證月球寧靜海有地下洞穴 如14個網球場大 可供人類棲身

科學家確認月球上的「寧靜海」(Sea of Tranquility)有一個巨大地下洞穴(underground cave)，面積達14個網球場般大，冀可成為登月太空人的天然庇護所，以躲避宇宙射線、太陽輻射及微小隕石撞擊。科學家並懷疑月球上尚有數百個類似洞穴，可供未來太空人使用。

月球寧靜海｜洞穴距阿波羅11號登陸地點僅約400公里

由意大利科學家領導的團隊周一發表報告，稱在月球上已知的最深坑(open pit)旁邊，確認還有一個巨型洞穴。其位於寧靜海，距美國「阿波羅11號」太空人杭思朗(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)55年前登陸的地點僅約400公里。