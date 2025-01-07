科學家驚人預言「AI可令人活到500歲」2032年起長生不老

AI(人工智能)的發展除可幫助人類工作及研究，更有望讓人類「長生不老」。美國電腦科學家及未來學家庫茲威爾(Ray Kurzweil)日前接受《日經亞洲》(Nikkei Asia)訪問時，揚言未來AI與人類大腦連結後，人類智力將大增，屆時大部分疾病將可治愈，人類壽命可望延長至500歲。他認為AI最快可在2032年讓人類停止老化。

庫茲威爾曾於2000年前後提出「奇點」(singularity)一說，指AI會在2045年超越人類智慧，並以幾何級數快速發展。他接受《日經亞洲》訪問時推翻自己的預測，指AI發展迅速，有望在2029年超越人類能力。他指人腦結合AI後，智力將提高100萬倍，並藉著雲端連結突破大腦容量限制。