科學研究：地球內核逆轉兼變形　或與磁場變化有關

幾個月前，科學家證實地球內核最近發生了逆轉，且發現內核形狀有所變化，而這 可能與地球磁場的變化有關。

現在正逆向旋轉

根據一項發表在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊的論文顯示，科學家們以地震在地球上引起的衝擊波來研究地球內核，幾十年來，行星科學家懷疑固體內核在旋轉過程中會隨着時間而變形，現在，研究人員首次發現了過去 20年來內核形狀變化的證據。