科學研究：地球內核逆轉兼變形　或與磁場變化有關

幾個月前，科學家證實地球內核最近發生了逆轉，且發現內核形狀有所變化，而這可能與地球磁場的變化有關。
現在正逆向旋轉
根據一項發表在《自然地球科學》（Nature Geoscience）期刊的論文顯示，科學家們以地震在地球上引起的衝擊波來研究地球內核，幾十年來，行星科學家懷疑固體內核在旋轉過程中會隨着時間而變形，現在，研究人員首次發現了過去 20年來內核形狀變化的證據。
研究小組在2024年的一項研究中使用了1991年至2023年期間的地震數據，結果發現內核的旋轉速度曾經比地球本身還要快。但從2010年左右開始，固體內核的旋轉速度開始減慢，甚至現在正逆向旋轉。
磁場曾多次出現異常
研究人員報告稱，地核形狀的變化可能為地球深處驅動磁層的力量提供線索，磁層是保護地球免受太陽天氣和致命輻射影響的隱形磁能線。過去幾十年來，磁場曾多次出現異常，科學家想知道這是否與在內核邊界看到的現象有關。
南加州大學地球科學家維代爾（Prof Vidale）表示，不要把這項發現誇大成地核很快就會停止旋轉。儘管隨着時間的推移，液態的外核的確會凍結成固態的內核，但那還需要數十億年的時間，而在那之前，地球早就被太陽給吞噬掉了。
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