科學突破｜雄鼠細胞竟可變成卵子 誕出健康小鼠 「男男繁殖」10年內成真？

日本科學家成功把雄性老鼠細胞，經基因改造後成為卵子，並孕育出小鼠，為同性繁殖研究掀開新頁。領導研究的學者預期，有關技術——用男士的皮膚細胞培育卵子——可望在10年內應用在人類身上，屆時受惠的除男同性戀伴侶外，亦包括患有不孕症人士。
過往已有科學家培育出技術上有兩個「爸爸」的小鼠，但涉及的程序跟今次研究不同。日本九州大學的生育治療專家、生物學家林克彥(Katsuhiko Hayashi)，周三在英國倫敦弗朗西斯克里克研究所(Francis Crick Institute)的會議上公布，其研究團隊首次用雄性細胞，培育出卵子。
不育症｜皮膚細胞轉為幹細胞 刪走Y染色體
英國《衛報》報道，團隊的研究是把帶有男性XY染色體的皮膚細胞，轉化為幹細胞，然後再改造成iPS細胞(誘導性多能幹細胞)。研究團隊接著把iPS細胞內的Y染色體刪除，再從另一細胞抽出X染色體，然後併入刪走了Y染色體的iPS細胞內，從而令細胞擁有代表女性的XX染色體。
細胞然後放入模擬老鼠卵巢的系統內培育，成為卵子後，便可與正常精子結合。團隊以此方法培育出約600個小鼠胚胎，植入雌鼠後，誕生出7隻小鼠。小鼠之後健康成長，壽命正常，並可如常繁殖後代。
不育症｜可助特納綜合症患者
林克彥表示︰「若純粹以科學角度來看，有關技術可望於10年內應用在人體」，但能否臨床使用，除了安全問題外，也要考慮社會的接受程度。他指有關技術亦有助應付嚴重的不育症，如協助患有特納綜合症(Turner’s syndrome)的女性，而這亦是其研究的最初動機。特納氏綜合症是一種主要影響女性的遺傳病，發病比率為2,500分1，患者因X染色體部分或完全缺失而致病，導致身材矮小、主動脈狹窄、馬蹄形腎臟以及卵巢發育不全等，多數會不育。
不過，有專家認為要把人類細胞變成卵子，需時較老鼠細胞長得多，過程中可能出現不樂見的基因變化，令風險增加。