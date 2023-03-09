科學突破｜雄鼠細胞竟可變成卵子 誕出健康小鼠 「男男繁殖」10年內成真？

日本科學家成功把雄性老鼠細胞，經基因改造後成為卵子，並孕育出小鼠，為同性繁殖研究掀開新頁。領導研究的學者預期，有關技術——用男士的皮膚細胞培育卵子——可望在10年內應用在人類身上，屆時受惠的除男同性戀伴侶外，亦包括患有不孕症人士。 過往已有科學家培育出技術上有兩個「爸爸」的小鼠，但涉及的程序跟今次研究不同。日本九州大學的生育治療專家、生物學家林克彥(Katsuhiko Hayashi)，周三在英國倫敦弗朗西斯克里克研究所(Francis Crick Institute)的會議上公布，其研究團隊首次用雄性細胞，培育出卵子。

不育症｜皮膚細胞轉為幹細胞 刪走Y染色體 英國《衛報》報道，團隊的研究是把帶有男性XY染色體的皮膚細胞，轉化為幹細胞，然後再改造成iPS細胞(誘導性多能幹細胞)。研究團隊接著把iPS細胞內的Y染色體刪除，再從另一細胞抽出X染色體，然後併入刪走了Y染色體的iPS細胞內，從而令細胞擁有代表女性的XX染色體。 細胞然後放入模擬老鼠卵巢的系統內培育，成為卵子後，便可與正常精子結合。團隊以此方法培育出約600個小鼠胚胎，植入雌鼠後，誕生出7隻小鼠。小鼠之後健康成長，壽命正常，並可如常繁殖後代。