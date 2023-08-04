科研人員首度發現「來自星星的武器」　揭3000年前出土箭頭由隕石製成

記者彭巧蓁／綜合報道
近期有研究人員發現，一個在瑞士出土的3千年歷史的箭頭武器，其實是由隕石所打造而成，說明了遠古時代的歐洲軍武可能比我們想像的還要先進。
箭頭成份為鐵鎳鋁合金
據悉這項研究預計發表在九月份的《考古科學雜誌》（Journal Of Archaeological Science）。事源考古學家於19世紀在瑞士比爾湖（Bielersee）畔的默里根（Mörigen）考古遺址發現數個箭頭文物，現在研究人員就此進行成份分析，透過電子顯微鏡、X光和高能輻射檢查，驗證箭頭成份是鐵鎳鋁合金。
接著研究人員又交叉比對這些數據與已知的太空岩石樣本，確認含有來自於宇宙的物質。
公元前1500年左右墜落愛沙尼亞
根據其化學成分，科學家推測這些隕鐵（meteoritic iron）來自愛沙尼亞隕石，該隕石於公元前1500年左右墜落在現今愛沙尼亞一帶，造成一個巨大的隕石坑。
事實上，在鐵器時代到來之前，從格陵蘭島到加拿大甚至中國，當時世界各地的人們都使用隕鐵來製作珠寶、武器和雕像，但隕鐵製成的軍事武器是首度發現。研究人員認為，這項發現除了證明古代歐洲人擁有比想像中更先進的武器之外，愛沙尼亞隕石所帶來的隕鐵可能也促進了那個時代的跨國貿易。
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