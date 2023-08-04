科研人員首度發現「來自星星的武器」　揭3000年前出土箭頭由隕石製成

研究人員發現一項已出土的箭頭文物，竟是由隕石打造而成。（圖／翻攝自sciencedirect）

記者彭巧蓁／綜合報道

近期有研究人員發現，一個在瑞士出土的3千年歷史的箭頭武器，其實是由隕石所打造而成，說明了遠古時代的歐洲軍武可能比我們想像的還要先進。

箭頭成份為鐵鎳鋁合金

據悉這項研究預計發表在九月份的《考古科學雜誌》（Journal Of Archaeological Science）。事源考古學家於19世紀在瑞士比爾湖（Bielersee）畔的默里根（Mörigen）考古遺址發現數個箭頭文物，現在研究人員就此進行成份分析，透過電子顯微鏡、X光和高能輻射檢查，驗證箭頭成份是鐵鎳鋁合金。

接著研究人員又交叉比對這些數據與已知的太空岩石樣本，確認含有來自於宇宙的物質。