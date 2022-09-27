科興疫苗獲認可 遊日齊3針或72小時內陰性證明

自從日本首相岸田文雄宣布下月11日恢復免簽證自由行，以及不限入境人數後，不少香港市民都期待再遊日本。內閣官房長官松野博一昨在記者會上，進一步說明旅客入境規定，指旅客須完成接種3針獲認可的新冠疫苗；若未有接種疫苗，旅客可提交出發前72小時內的PCR核酸陰性檢測證明。外務省網頁昨發布的通告說明，接種3針世衛認可名單上的新冠疫苗亦可免檢疫和免隔離，即港人接種的復必泰和科興也獲認可。

松野表示，除了懷疑染上新冠病毒的人士，現時入境人士在機場須接受檢查的措施會取消。而取代方案將是入境人士須於入境時，提交入境前14日已完成接種3針獲認可疫苗的證明，或提交出發前72小時內的陰性檢測證明。他又表示，日本的各個機場將會陸續恢復國際航班。日本之前只承認輝瑞/BioNTech、莫德納和強生等數款新冠疫苗，港人接種的復必泰故獲認可，但另一普遍港人接種的科興卻未在名單內，市民都關注這點。隨著外務省昨日發出的通告，指世衛認可疫苗也獲承認，大家可以放心了。

