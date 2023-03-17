秘密文件揭俄羅斯部署　計劃10年內吞併摩爾多瓦

美國有線新聞網絡（CNN）表示,從多個歐洲媒體紅成的聯盟，早前獲取了有關的文件，並向其他媒體分享。CNN表示，文件指出，要阻止摩爾多瓦向西方靠攏，以及與北約更加親密或申請加入歐盟。CNN表示，文件上寫着是由俄羅斯聯邦安全局的跨境合作部門草擬，題為「俄羅斯聯邦在摩爾多瓦的戰略目標」。文件擬定在10年內，將摩爾多瓦納入在俄羅斯的勢力範圍之內。

在文件計劃，透過摩爾多瓦依賴俄羅斯進口天然氣，引發社會的衝突，同時阻止摩爾多瓦在親俄分離份子控制的聶斯特河沿岸建立影響力，該地區有約1,500名俄軍駐守。

文件又設定了短、中及長期的目標，當中最急切目標，是「支持摩爾多瓦政治勢力推動對俄羅斯的建設性關係」、「解除摩爾多瓦驅逐聶斯特河沿岸的俄羅斯軍隊的企圖」。而中期目標是「反對羅馬尼亞在摩爾多瓦的擴張主義」、「反對北約與摩爾多瓦的合作」。至於長遠目標，是「創造穩定的親俄勢力去影響摩爾多瓦的政治和經濟精英」及「形成對北約的負面態度」。

俄羅斯聲稱不知道計劃

俄羅斯發言人被問到有關的文件，他們周四（16日）表示：「我們不知道有關計劃的存在。我不排除這是偽造的。俄羅斯一直對建立睦鄰互利關係持開放態度，當中包括與摩爾多瓦的關係。」他又補充指：「我們很遺憾，目前摩爾多瓦的領袖亳無道理和因由之下對俄羅斯抱有偏見。」在俄羅斯入侵烏克蘭期間，曾有指俄羅斯的下一個目標將會是摩爾多瓦。