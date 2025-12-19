秘魯樂隊主音因咪高峰漏電癱瘓7秒 醫院拍片報平安（有片）

一名21歲的秘魯搖滾樂隊主唱蘇亞雷斯（Carlos Suarez）在現場演出時因咪高峰漏電而被電擊傷，他當場倒地並痛苦尖叫。意外被觀眾拍攝下來並在社交平台上流傳。蘇亞雷斯頸部一級燒傷，緊急送院後目前狀況穩定。

根據當地媒體報遁，秘魯搖滾樂隊Mi Mejor Amigo Scott準備演出時發生意外，主唱蘇亞雷斯的手接觸咪高峰瞬間遭電擊，整個人倒在舞台上，同時樂隊的設備開始冒出火花。現場影片顯示，他隨後開始在地上翻滾並大聲求救。

送院證實一級燒傷

現場觀眾在影片中可以聽到驚呼「有電，有電」，隨即有音響技師和其他樂隊成員衝上台協助拔除插頭。被暱稱為「Mono」的蘇亞雷斯被緊急送往醫院，經診斷為一級燒傷。