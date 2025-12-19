秘魯樂隊主音因咪高峰漏電癱瘓7秒 醫院拍片報平安（有片）

一名21歲的秘魯搖滾樂隊主唱蘇亞雷斯（Carlos Suarez）在現場演出時因咪高峰漏電而被電擊傷，他當場倒地並痛苦尖叫。意外被觀眾拍攝下來並在社交平台上流傳。蘇亞雷斯頸部一級燒傷，緊急送院後目前狀況穩定。
根據當地媒體報遁，秘魯搖滾樂隊Mi Mejor Amigo Scott準備演出時發生意外，主唱蘇亞雷斯的手接觸咪高峰瞬間遭電擊，整個人倒在舞台上，同時樂隊的設備開始冒出火花。現場影片顯示，他隨後開始在地上翻滾並大聲求救。
送院證實一級燒傷
現場觀眾在影片中可以聽到驚呼「有電，有電」，隨即有音響技師和其他樂隊成員衝上台協助拔除插頭。被暱稱為「Mono」的蘇亞雷斯被緊急送往醫院，經診斷為一級燒傷。
蘇亞雷斯後來在IG上發影片向粉絲報平安，他在影片中以西班牙語表示：「我經歷了非常嚴重的受傷，差點失去生命。事情可能造成致命後果，但我的健康狀況良好，頸部有幾處燒傷，但幸好沒有其他問題。」
自言幸運 僅需要包紮頸部
他也還原事發經過，蘇亞雷斯表示當時將吉他插入擴音器並伸手拿咪高峰時，遭受電擊而癱瘓了大約7秒鐘。他回憶：「我只能尖叫並倒在地上，持續被電擊。咪高峰掉到我的頸部造成兩處一級燒傷，幸運的是傷勢不嚴重，因此頸部需要包紮並服用藥物。」
蘇亞雷斯強調，除了頸部燒傷外，他的身體狀況良好且穩定。他說：「整個過程中我都保持清醒，雖然受到驚嚇，但之後我能夠重新站起來。」為了養傷，他也宣布將「暫停現場演出直到另行通知」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章