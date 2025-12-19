熱門搜尋:
國際
2025-12-19 12:50:00

秘魯樂隊主音因咪高峰漏電癱瘓7秒 醫院拍片報平安（有片）

一名21歲的秘魯搖滾樂隊主唱蘇亞雷斯（Carlos Suarez）在現場演出時因咪高峰漏電而被電擊傷，他當場倒地並痛苦尖叫。意外被觀眾拍攝下來並在社交平台上流傳。蘇亞雷斯頸部一級燒傷，緊急送院後目前狀況穩定。

根據當地媒體報遁，秘魯搖滾樂隊Mi Mejor Amigo Scott準備演出時發生意外，主唱蘇亞雷斯的手接觸咪高峰瞬間遭電擊，整個人倒在舞台上，同時樂隊的設備開始冒出火花。現場影片顯示，他隨後開始在地上翻滾並大聲求救。

送院證實一級燒傷

現場觀眾在影片中可以聽到驚呼「有電，有電」，隨即有音響技師和其他樂隊成員衝上台協助拔除插頭。被暱稱為「Mono」的蘇亞雷斯被緊急送往醫院，經診斷為一級燒傷。

Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）在演出時觸電被燒傷一刻。 Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）遭受電擊癱瘓了大約7秒鐘。 Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）頸部一級燒傷。 Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）觸電後倒地。 Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）觸電後倒地，職員及隊友衝上台拔除插頭。 Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）觸電後兩腳朝天。 Mi Mejor Amigo Scott主音蘇亞雷斯（Carlos Suarez）送院後，2日前在醫院拍片報平安。

蘇亞雷斯後來在IG上發影片向粉絲報平安，他在影片中以西班牙語表示：「我經歷了非常嚴重的受傷，差點失去生命。事情可能造成致命後果，但我的健康狀況良好，頸部有幾處燒傷，但幸好沒有其他問題。」

自言幸運 僅需要包紮頸部

他也還原事發經過，蘇亞雷斯表示當時將吉他插入擴音器並伸手拿咪高峰時，遭受電擊而癱瘓了大約7秒鐘。他回憶：「我只能尖叫並倒在地上，持續被電擊。咪高峰掉到我的頸部造成兩處一級燒傷，幸運的是傷勢不嚴重，因此頸部需要包紮並服用藥物。」

蘇亞雷斯強調，除了頸部燒傷外，他的身體狀況良好且穩定。他說：「整個過程中我都保持清醒，雖然受到驚嚇，但之後我能夠重新站起來。」為了養傷，他也宣布將「暫停現場演出直到另行通知」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

