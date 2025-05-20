秘魯男日本公路逆線撞兩車　接連爆車禍將檢討外國人換駕駛執照

一名秘魯男子在周日（18日）在日本的新名神高速公路上逆線行駛，並與兩架車相撞後逃逸，男子直到周一被警察拘捕。由於包括今次事件，以及上星期在琦玉縣發生的中國人撞傷小學生的事件，兩名駕駛者都透過外國駕駛執照與日本駕駛執照互換方式獲得駕駛資格，日本警方表示在考慮收緊規則。
根據日本媒體報道，一名在日本滋賀縣工作的34歲秘魯籍男子，周日上午11時許，在新名神高速公路上逆線行車，並在三重縣龜山市的位置與兩架車相撞，但男子未有停車，並駛離現場。據報道指，在離開現場後他再與多2車相撞，並造成4名女性受傷。警察至周一將涉案的男子拘捕，並證實在事發時車上還載有另外一人。不過男子否認了有關的指控，並稱自己僅撞到一輛車而已。
日本媒體又指，涉案的男子是經過以外國駕駛執照的互換，取得日本駕駛執照。由於在上星期，於琦玉縣也發生過，一名中國男子在當地駕車撞到4名小學生後逃逸的事件，故日本警察廳表示會檢討有關駕駛執照的互換制度。有關的制度讓一些擁有外國駕駛執照的人士，更換日本的駕駛執照，並括免部份的駕駛考試。
換日本車牌中國人佔2成
據之前的報道，不少中國人為了換取日本駕駛執照，特意在日本入住一些特定的酒店，並以酒店作為登記住址，以換取日本駕駛執照。日本警視廳表示，會收緊有關住所的規定。日本媒體指，警察廳已加強了對住址的檢查，當中包括除居於海外的日本人及外交人員外，申請人需要提供日本的住址證明，以避免再有人用酒店作為登記住址。同時現在的10條問題的筆試，也考慮增加問題的數量。
日本警察廳透露，在2023年透過有關互換制度獲得日本駕駛執照有超過6萬人，在過去10年增加一倍，當中以中國駕駛執照更換日本執照達11,247人，佔全數的2成。