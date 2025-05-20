秘魯男日本公路逆線撞兩車　接連爆車禍將檢討外國人換駕駛執照

一名秘魯男子在周日（18日）在日本的新名神高速公路上逆線行駛，並與兩架車相撞後逃逸，男子直到周一被警察拘捕。由於包括今次事件，以及上星期在琦玉縣發生的中國人撞傷小學生的事件，兩名駕駛者都透過外國駕駛執照與日本駕駛執照互換方式獲得駕駛資格，日本警方表示在考慮收緊規則。

根據日本媒體報道，一名在日本滋賀縣工作的34歲秘魯籍男子，周日上午11時許，在新名神高速公路上逆線行車，並在三重縣龜山市的位置與兩架車相撞，但男子未有停車，並駛離現場。據報道指，在離開現場後他再與多2車相撞，並造成4名女性受傷。警察至周一將涉案的男子拘捕，並證實在事發時車上還載有另外一人。不過男子否認了有關的指控，並稱自己僅撞到一輛車而已。