秘魯發現「外星人遺骸」？ 法醫報告：只是合成人偶

秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

歷史上全球各地常出現外星人遺骸疑雲，秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

秘魯法醫和司法鑒定研究所考古學家弗拉維奧·埃斯特拉達近日在秘魯文化部舉辦的記者會上說，關於這是兩具外星人遺體的說法「完全是編造的」。「它們不是天外來客，而是用這個星球上的動物骨頭和現代有機膠做成的玩偶。」