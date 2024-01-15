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國際
2024-01-15 12:06:19

秘魯發現「外星人遺骸」？ 法醫報告：只是合成人偶

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秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

歷史上全球各地常出現外星人遺骸疑雲，秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

秘魯法醫和司法鑒定研究所考古學家弗拉維奧·埃斯特拉達近日在秘魯文化部舉辦的記者會上說，關於這是兩具外星人遺體的說法「完全是編造的」。「它們不是天外來客，而是用這個星球上的動物骨頭和現代有機膠做成的玩偶。」

秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。 秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。 秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。 秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。 秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。 秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。 秘魯法醫鑑定顯示，去年10月出現的兩具所謂「外星人」遺體，其實只是人工合成的人偶，由紙、膠、金屬和動物以及人類骨頭製成，排除與外星生命的任何關聯。

機場去年10月截獲包裹 收件人為墨西哥人

秘魯海關去年10月從首都利馬一座機場發出的包裹中收繳了一個紙箱，裏面裝着這兩具所謂外星人的遺體。秘魯檢察官辦公室至今無法確定包裹所有者，只能確認收件人是一個墨西哥人。

去年9月，有墨西哥記者向墨西哥議員展示了疑似外星人遺體的兩具「乾屍」，試圖證明有外星生命存在。這兩具「乾屍」身體瘦小、面部扁平，每隻手僅3根手指。該墨西哥記者2017年在秘魯也曾宣稱發現了非地球生物的遺體，但秘魯檢察官辦公室當年發布報告說，可以肯定這些「遺體」為人造。

法醫專家沒有說明近期發現的包裹與墨西哥記者展示的物品是否有關。他們鑑定了另一個看似僅3根手指的手掌遺骸，排除這件據稱出土於秘魯納斯卡地區的物品與外星生命有關的可能。
 

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