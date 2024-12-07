秘魯行人路渠蓋突炸開噴火　女子失足跌入坑洞

秘魯發生驚險意外！5日一名婦女經過一處人行道時，渠蓋突然噴發，還炸出橘紅色大火。原來是變電箱疑似爆炸，讓她整個人墜入洞內受傷，幸好沒生命危險。

許多路人爭相走避

據《路透社》等外媒綜合報道，事發於秘魯首都利馬，5日上午一名中年婦女Marilú Taype走在人行道上，沒想到走到一半遭遇橫禍。突然間婦女的眼前噴出一片橘紅色大火，接着鐵製渠蓋整個被噴飛，接着她整個人失足摔進洞中，只露出一顆頭和一雙手。

看到這一幕，許多路人爭相走避，而在她旁邊剛好有一名持槍巡邏的士兵，也被嚇到倒退好幾步。但沒多久，就隨即回過神來，上前幫助她脫困，幫忙叫救護車緊急送往醫院急救。