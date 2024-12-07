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國際
2024-12-07 13:15:38

秘魯行人路渠蓋突炸開噴火　女子失足跌入坑洞

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秘魯首都利馬驚傳變電箱爆炸意外，一名女子慘墜洞內。（圖／路透社）

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秘魯發生驚險意外！5日一名婦女經過一處人行道時，渠蓋突然噴發，還炸出橘紅色大火。原來是變電箱疑似爆炸，讓她整個人墜入洞內受傷，幸好沒生命危險。

許多路人爭相走避

據《路透社》等外媒綜合報道，事發於秘魯首都利馬，5日上午一名中年婦女Marilú Taype走在人行道上，沒想到走到一半遭遇橫禍。突然間婦女的眼前噴出一片橘紅色大火，接着鐵製渠蓋整個被噴飛，接着她整個人失足摔進洞中，只露出一顆頭和一雙手。

看到這一幕，許多路人爭相走避，而在她旁邊剛好有一名持槍巡邏的士兵，也被嚇到倒退好幾步。但沒多久，就隨即回過神來，上前幫助她脫困，幫忙叫救護車緊急送往醫院急救。

直呼「地獄人行道」

整個驚險過程全被附近監視器紀錄下來。畫面一出引發網友瘋傳，直呼這婦女實在太衰，只不過好好走路就中了「埋伏」，還有人直呼這真的是「地獄人行道」。

當地的官員表示，疑似因為埋設在地底的配電系統電力超載，導致變電箱故障爆炸。

當地官員受訪時表示：「我們知道，電力肯定存在過載。可能是變電箱缺乏維護，因為有時電量負載增加，但線路完全沒有改變，這可能會產生過載、過度放電。」。但電力公司Plus Energia急著撇清，表示對於爆炸不具任何責任。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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