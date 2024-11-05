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國際
2024-11-05 10:28:00

秘魯足球賽遭恐怖雷擊　8球員同時倒地釀1死7傷(有片)

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秘魯足球賽遭恐怖雷擊，8球員同時倒地釀1死7傷。(X)

秘魯足球賽遭恐怖雷擊，8球員同時倒地釀1死7傷。(X)

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秘魯一場足球賽發生足球員集體遭雷擊事件。胡寧省丘卡一場比賽中，一道閃電突然擊中球場，場上8名球員幾乎同一時間僵直倒地，最後證實1名後衞球員死亡。

綜合報道，事發於當地周日(3)下午約4時，在丘卡正舉行的「Juventud Bellavista」對「Familia Chocca」的業餘賽中，比賽上半場進行了約22分鐘，「Juventud Bellavista」以20領先，裁判因天氣不穩而暫停比賽。網上影片顯示，正當球員準備返回休息室時，突然一道閃電擊中球場，地面冒出一陣白煙，場上8名球員幾乎同一時間僵直倒地，當中1人其後能夠自行起身，其餘7人癱卧地上。

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突然一道閃電擊中球場，地面瞬間冒出白煙。(X) 場上8名球員幾乎同一時間僵直倒地。(X) 場上8名球員幾乎同一時間僵直倒地。(X) 1人其後能夠自行起身，其餘7人癱卧地上。(X)

據指死者戴金屬手鐲如引雷

報道指，直接被閃電劈中的39 歲後衞José Hugo de la Cruz Meza送院後被證實不治，有官員指，José當時手上戴著一個金屬手鐲，形容「它就像一塊磁鐵」，把電流引到自己身上。另外，有5名球員亦被送院，其中同受雷擊的門將Juan Chocca Llacta身體多處被嚴重燒傷，目前情況穩定。

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