秘魯足球賽遭恐怖雷擊　8球員同時倒地釀1死7傷(有片)

秘魯一場足球賽發生足球員集體遭雷擊事件。胡寧省丘卡一場比賽中，一道閃電突然擊中球場，場上8名球員幾乎同一時間僵直倒地，最後證實1名後衞球員死亡。

綜合報道，事發於當地周日(3日)下午約4時，在丘卡正舉行的「Juventud Bellavista」對「Familia Chocca」的業餘賽中，比賽上半場進行了約22分鐘，「Juventud Bellavista」以2比0領先，裁判因天氣不穩而暫停比賽。網上影片顯示，正當球員準備返回休息室時，突然一道閃電擊中球場，地面冒出一陣白煙，場上8名球員幾乎同一時間僵直倒地，當中1人其後能夠自行起身，其餘7人癱卧地上。