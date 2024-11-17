秘魯APEC領袖大合照多話題 日揆石破茂「失蹤」

在秘魯舉行的亞太區經濟合作組織(APEC)會議周六(16日)結束，今屆與會領袖的閉幕大合照除了企位問題——美國總統拜登企後排角落位，還有一名領袖更加「失蹤」，他就是日本首相石破茂，理由也有點荒謬。日方解釋，石破前往秘魯前日裔總統藤森墓地獻花，卻碰上塞車，趕不及回會場影大合照。
秘魯前總統藤森謙也(Alberto Fujimori)從1990年起擔任10年總統，之後因任內侵犯人權等罪名被控和入獄，今年9月離世。石破周六特地驅車前往藤森墓地獻花。日本外務省相關人士表示，原定前往墓地獻花後，可在拍攝大合照前返回APEC會場。但人算不如天算，石破前往利馬郊區拜祭藤森時，遇上車禍引發的塞車，令他錯過拍攝閉幕大合照。
秘魯APEC｜中國主辦2026年APEC會議
國家主席習近平周六出席亞太經合組織第31次領導人非正式會議，並發表題為《共擔時代責任 共促亞太發展》的重要講話。他稱，當前世界百年變局加速演進，世界經濟增長乏力，世界開放指數不斷下滑，亞太合作也面臨地緣政治、單邊主義和保護主義上升等挑戰。習近平說，「我們要團結協作，勇於擔當，全面落實2040年布特拉加亞願景，推動構建亞太命運共同體，努力開創亞太發展新時代。」他同時宣布，中國將擔任2026年APEC會議的東道主。中國曾於2001年和2014年主辦APEC會議。有指，美國前總統特朗普即將回朝陰影籠罩會議，他主張徵收重關稅，即使是歐洲盟友也一樣要徵稅，與自由貿易背道而馳。