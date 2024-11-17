秘魯APEC領袖大合照多話題 日揆石破茂「失蹤」

在秘魯舉行的亞太區經濟合作組織(APEC)會議周六(16日)結束，今屆與會領袖的閉幕大合照除了企位問題——美國總統拜登企後排角落位，還有一名領袖更加「失蹤」，他就是日本首相石破茂，理由也有點荒謬。日方解釋，石破前往秘魯前日裔總統藤森墓地獻花，卻碰上塞車，趕不及回會場影大合照。

秘魯前總統藤森謙也(Alberto Fujimori)從1990年起擔任10年總統，之後因任內侵犯人權等罪名被控和入獄，今年9月離世。石破周六特地驅車前往藤森墓地獻花。日本外務省相關人士表示，原定前往墓地獻花後，可在拍攝大合照前返回APEC會場。但人算不如天算，石破前往利馬郊區拜祭藤森時，遇上車禍引發的塞車，令他錯過拍攝閉幕大合照。