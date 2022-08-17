秦剛指美國在台問題上挑釁在先　冀美方汲取教訓

美國聯邦眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和參議員馬基(Edward Markey)先後到訪台灣，中國駐美國大使秦剛表示，美方聲稱中方升級局勢和反應過度，以美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣為藉口，打造某種新常態，但事實是美方在台灣問題上挑釁在先，希望美方汲取教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

促恪守一個中國原則和中美三個聯合公報 秦剛在華盛頓接受超過10間美國傳媒採訪，他表示，佩洛西和馬基接連訪問台灣是嚴重侵犯中方主權。秦剛指，美方聲稱中方升級局勢和反應過度，以美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣為藉口，打造某種新常態，但事實是美方在台灣問題上挑釁在先，中方之前已經作出最大程度的外交努力，透過各種渠道表明反對，但美方聽不進去，希望美方汲取教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。