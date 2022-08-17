秦剛指美國在台問題上挑釁在先　冀美方汲取教訓

美國聯邦眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)和參議員馬基(Edward Markey)先後到訪台灣，中國駐美國大使秦剛表示，美方聲稱中方升級局勢和反應過度，以美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣為藉口，打造某種新常態，但事實是美方在台灣問題上挑釁在先，希望美方汲取教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。
促恪守一個中國原則和中美三個聯合公報
秦剛在華盛頓接受超過10間美國傳媒採訪，他表示，佩洛西和馬基接連訪問台灣是嚴重侵犯中方主權。秦剛指，美方聲稱中方升級局勢和反應過度，以美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣為藉口，打造某種新常態，但事實是美方在台灣問題上挑釁在先，中方之前已經作出最大程度的外交努力，透過各種渠道表明反對，但美方聽不進去，希望美方汲取教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。
秦剛冀美汲取教訓停止以台制華
秦剛又指，中方維護領土完整、反對國家分裂，合理合法、天經地義，根本不需要任何藉口，希望美方汲取教訓，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，不要再低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的決心、意志和能力，停止加劇局勢緊張的言行，停止以台制華，不要讓台獨分裂勢力在危險的道路上愈走愈遠。