秦剛被免職｜白宮：不影響中美溝通 布林肯：祝秦剛安好

中國外交部長秦剛上任半年多，無公開露面一個月後，周二遭免職，引起外媒關注。在外交部記者會上，外媒記者多次追問毛寧秦剛離職原因，毛寧稱官方傳媒已有報道。秦剛曾任駐美國大使，華府目前正尋求與北京修補跌至低谷的中美關係，對於其離任，白宮回應稱不會影響中美溝通。美國國務卿布林肯稱，不論誰任外長，會與對方一同處理中美關係。他又強調秦剛免職是中方的主權決定，並祝秦剛「安好」。

秦剛被免職｜上月25日最後一次露面 官媒周二公布全國人大常務委員會決定任免的名單，稱免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。報道並未有提及離職原因，他似乎仍留任國務委員。布林肯上月18日訪華時，秦剛也有與他見面，布林肯還邀請他到訪華盛頓繼續商談。惟秦剛上月25日在鏡頭前與斯里蘭卡外長會晤後再未有露面，外交部當時曾說他有健康問題。中美關係有望回暖之際突然換人，布林肯周二被問及此事時稱，在秦剛任駐美大使時認識對方，同時也認識了王毅超過10年，在任國務卿後也多次與他會面，包括最近在雅加達舉行的東盟外長會議會面，期待像過往一樣與對方合作。