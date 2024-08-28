移動慢擾亂陸空交通 珊珊增強撲日本九州

日本今年10號颱風「珊珊」昨以緩慢速度逼近鹿兒島縣奄美地區，並增強為「非常強烈颱風」，預測周三逼近九州，有可能於周四至周五在九州登陸；根據預測移動路徑，珊珊其後會貫穿日本，吹襲四國或本州，對當地影響恐長達5天，造成的陸空交通影響或延長，到當地旅遊的港人要留意。

珊珊周二早上在奄美以東130公里，風速每小時達162公里，緩慢向北移動吹向九州；奄美和日本西部料部分地區遭強風吹襲。日本氣象廳稱，奄美、日本西部至東部太平洋沿岸預測將降暴雨，奄美24小時雨量或達400毫米，九州地區周三至周四或降雨達500毫米。氣象廳呼籲民眾提防水浸和山泥傾瀉等災害。