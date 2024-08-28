移動慢擾亂陸空交通 珊珊增強撲日本九州

日本今年10號颱風「珊珊」昨以緩慢速度逼近鹿兒島縣奄美地區，並增強為「非常強烈颱風」，預測周三逼近九州，有可能於周四至周五在九州登陸；根據預測移動路徑，珊珊其後會貫穿日本，吹襲四國或本州，對當地影響恐長達5天，造成的陸空交通影響或延長，到當地旅遊的港人要留意。
珊珊周二早上在奄美以東130公里，風速每小時達162公里，緩慢向北移動吹向九州；奄美和日本西部料部分地區遭強風吹襲。日本氣象廳稱，奄美、日本西部至東部太平洋沿岸預測將降暴雨，奄美24小時雨量或達400毫米，九州地區周三至周四或降雨達500毫米。氣象廳呼籲民眾提防水浸和山泥傾瀉等災害。
新幹線列車局部停駛 國際航班取消
九州新幹線來往熊本和鹿兒島中央車站列車已決定周三晚開始停運，周四全天暫停服務。因應珊珊移動，列車服務或進一步取消，東海道新幹線列車從周五至周六起可能局部或全面停運，而山陽新幹線或從周四起連續3天受影響。另外，因為暴雨，東海道新幹線周二來往東部和新大阪車站的列車須間歇停駛。航空方面，全日空和日本航空稱，中部至西南部機場的航班從周二至周六可能會取消，而部分西南部航班亦已取消。日本航空表示，愛知縣中部國際機場和大阪縣關西國際機場的部分升降國際航班周三亦會取消。