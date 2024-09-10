移居火星將成真？馬斯克：SpaceX將在4年內載人登陸

據路透社8日報導，馬斯克（Elon Musk）表示，無載人的太空船用來測試在火星完整著陸的可靠性，並稱如果順利著陸，SpaceX將在4年後首次進行載人前往火星的任務。

7日，SpaceX執行長馬斯克在社群媒體平台X上發文稱，將在2年內發射無載人的太空船「星艦」前往火星，4年內載人登上火星，目標是20年內在火星上建立能自給自足的城市。

馬斯克表示將在4年後首次進行載人前往火星的任務

據路透社8日報導，馬斯克（Elon Musk）表示，無載人的太空船用來測試在火星完整著陸的可靠性，並稱如果順利著陸，SpaceX將在4年後首次進行載人前往火星的任務。

馬斯克聲稱：「到時候發射頻率將呈現指數型增長，目標是在大約20年內建造一座自給自足的城市。成為多行星物種，將大大延長人類意識的潛在壽命，因為我們不會再把所有的資源（字面上和生物意義上）都集中於同一個星球。」

據報導，今年4月，馬斯克表示第一艘無人駕駛的太空船「星艦」將在五年內登陸火星，第一批人將在七年內登陸火星。