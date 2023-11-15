移民外星｜荷蘭企業研究太空生殖 無重力環境下孕育胚胎 終極目標為太空分娩

科學界正探索人類移居外星的可能性，但荷蘭企業家埃德爾布羅克(Egbert Edelbroek)認為，人類首先要做到能在太空中安全生殖，為此其公司已展開這方面的研究。 埃德爾布羅克經營的太空生育聯合公司(Spaceborn United)是研究太空性行為的先驅，最終目的是在火星上發現的部分重力環境中自然受孕和分娩。要實現安全的太空性行為極為困難，但他有信心能在有生之年看到人類嬰兒在地球以外的地方出生，「重要的是地球人類可以成為跨行星物種……如果想在地球以外有獨立的人類聚居地，如果真的希望這些聚居地獨立，就需要克服繁衍後代上的挑戰」。

在器皿培孕胚胎 太空性行為存在很大困難，其中一個大難是沒有重力，兩個人很容易各自飄走，所以太空生育聯合公司先要試著在太空環境下孕育胚胎。實驗中，研究員做出一個將精子和卵子細胞混合在一起的器皿，希望能獲得存活的胚胎。總部位於英國的開創太空技術公司(Frontier Space Technologies)正與太空生育聯合公司合作研究，行政總裁沙姆斯(Aqeel Shamsul)表示，這就像一座「細胞專用的太空站」。 胚胎需冷凍 一旦培植出胚胎，就會送去低溫冷凍，一方面是為了暫停胚胎生長，一方面是為了在飛行器重返大氣層時保護胚胎。埃德爾布羅克指出，重返大氣層時「會有劇烈震動、搖晃，G力很強，胚胎不能暴露在這樣環境中」。

科學家正在模擬部分重力的實驗室做研究，埃德爾布羅克說，計劃在明年底將載著老鼠精子卵子細胞的飛行器發射升空，至於人類胚胎的第一次升空實驗估計要再等5至6年。

很多問題尚待解決 但這只是整套實驗的一小步。在這類胚胎能被植入女性體內、生下第一個在太空受孕的嬰兒之前，還有很多問題要解決，包括倫理問題。埃德爾布羅克說：「這是很敏感的議題。脆弱的人類細胞、最後是人類胚胎會暴露在太空的風險中，暴露在比地球強很多的太空輻射下，還有胚胎至今從未需要因應的另類重力環境。」

在地球上，體液會往下流，在近乎無重力環境中則會往上漂浮，這對人體構成各種挑戰。埃德爾布羅克指出：「成人的身體可以應付一些難題，但沒人想把成長中的脆弱胎兒暴露在(太空)這些變數中。所以首先必須製造完美的環境(來孕育胎兒)。」 太空旅遊助一把 太空生殖得以推動，原因之一是美國太空探索科技公司SpaceX、維珍銀河公司(Virgin Galactic)等企業推動太空旅遊。埃德爾布羅克提醒，前往太空旅行的伴侶可能會希望率先在太空受孕並因此留名青史，他正諮詢相關企業，讓企業知道可能的風險。