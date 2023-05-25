移民悲歌！為求入境美國　4歲童遭丟下9公尺高圍牆(有片)

美國自「移民法第42條」失效前夕，邊境就聚集了大批移民想要等待機會入境，至今美墨邊境仍是一片混亂的狀態。當地時間19日，海關和邊境保護局的監視系統竟捕捉到了一個可怕的畫面，一名成年非法移民為了入境，竟爬上圍牆，將兩名孩子從9公尺高的地方丟下去，隨後遭到逮捕。

4歲孩童被丟下圍牆 躺在地上無法起身

從這段公開的影片中可以看到，一名成年人先爬上圍牆坐在上面，先把一個年紀稍大的孩子丟下圍牆，第一個孩子落地後似乎沒事，還會走來走去；但幾秒後該名男子又丟了一個年僅4歲的孩童，這次他重重落地，躺在地上無法起身，直到該名男子也跳下圍牆才將他抱起。影片中還看到有第二名成年移民在他們後面也翻過圍牆。

雖然這些人成功翻過圍牆，但立刻就被邊境巡邏人員發現逮捕，受傷的男童也被送往醫院治療。

邊境巡邏隊隊長勞爾·奧蒂斯 (Raul Ortiz)在這之後發佈推文表示，兩名孩童好險都沒有大礙，而丟他們的人疑似並非孩童的父母，而是專門收錢辦事的「走私者」。勞爾也呼籲移民們千萬不要相信這些人。

邊境收容機構發言人表示，現在其實每天都有移民試圖翻牆的事情發生，但這麼小的孩子並不常見。

根據《紐約郵報》報道，自從特朗普政府把圍牆加高以來，試圖翻牆進到聖地亞哥的死亡和重傷人數急劇增加。

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