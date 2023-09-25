移民機會｜南韓擴大外國技術勞工簽證配額 大幅上調至3.5萬人

全球各地都搶人才，發展高科技產業的南韓也不例外。南韓法務部長韓東勳周一在記者會上表示，即日起將擴大「熟練技能人力簽證」(E74簽證)配額，由每年2,000人大幅增至3.5萬人，進而引進外國人才，提升產業一線競爭力，搞活地區經濟。他指，當局會適時推出不同政策，以確保外國科學和科技專家，以及具技能的勞工可助南韓發展。據悉，當局同時亦將企業聘用外籍僱員的比例，由兩成增加至三成，符合核心產業條件的企業，外籍僱員最多可達一半。

居住逾4年韓語達標準可申請

韓聯社稱，南韓當局推出的「3.5萬熟練技能人才創新擴大方案」(簡稱「K-POINT E74」)，是指向在南韓居留4年以上，且具備一定韓語能力、被工作一年以上的單位推薦等符合條件的外國人勞工頒發E-7-4簽證的制度。獲得該簽證的外國人之後須在推薦企業工作2年以上，非法滯留者、逃稅人員等有犯罪前科者則被排除在外。取得該簽證的外國人亦可帶同家屬入境。法務部表示，通過單純勞務(E9)簽證入境的人員在經過考核之後可獲得E-7-4簽證，若居留、收入等條件達標的話，可逐步獲取居留簽證(F-2)或永久居留(F-5)。從即日起，符合資格的人可透過法務部服務網站「hikorea」(www.hikorea.go.kr)線上預約簽證辦理。