移民澳洲｜失業率3.5%創新低 澳洲酒舖10分鐘面試如快速約會

澳洲失業率3.5%創近50年新低，勞工市場人手短缺，連鎖酒超市Dan Murphy's本周一至周日舉行招聘會，目標招請逾2,200名散工，在聖誕節旺季前填補人手空缺。該店的面試如快速約會，每位應徵者即場面試10分鐘，讓店舖經理直接與「潛在」下屬見面，務求省時快速請人。在澳洲，從事酒精類工作須上課和拿證書，以認識澳洲酒精法律條例，十分簡單難度是零。Dan Murphy's高層稱，會支付上課和考證書的費用，而招請的職位多數是立即上班，不少需最少每周上班20小時。該公司歡迎大學生，以至退休人士等在澳洲將來到的夏天加入他們，每天工作數小時或每周工作數天。

移民澳洲｜澳洲上周宣布增加永久移民配額 搶醫護人手

澳洲是繼加拿大後，在OECD組織先進國家中，第二大人手嚴重短缺國家；因為新冠肺炎和嚴厲的入境政策，導致各行各業人手短缺情況惡化，特別是款待業和零售業。澳洲內政部長奧尼爾上周五宣布，增加今個財政年度(截至2023年6月30日)的永久移民配額，由目前的3.5萬大為增至19.5萬人，以填補技術和勞動人手空缺。她又指，許多人才選擇移民加拿大、德國和英國，而不是澳洲，因澳洲的移民程序非常複雜，有逾70個不同簽證，政府將研究簡化。奧尼爾估計在調高移民配額後，將會有數千護士和數千工程師選擇移民澳洲。有指澳洲或會搶走香港的醫護人手。當局承認除了增加移民配額，也需提供課程增加澳洲本地技術工人的供應。