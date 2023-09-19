移民英國｜倫敦地鐵站為廣告費 忽然改名Burberry Street 被轟瘋狂 有民眾唔識落車

港人移民英國通常考慮住屋、治安、生活成本及交通，近日英國一宗交通熱話，引發社會關注。事緣倫敦西區一個地鐵站，竟為了廣告費而突然改名，變成「Burberry Street」站，被民眾稱狠斥製造混亂，指有關做法「瘋狂」及「愚蠢」。

移民英國｜站內展示「Burberry Street」車廂廣播仍稱「Bond Street」

涉事地鐵站原為「Bond Street」站，為了迎接倫敦時裝周，而跟Burberry合作，臨時改名為「Burberry Street」站。網上片段可見站外站內大部分站名都已貼上「Burberry Street」站牌，但車廂內、車站路線圖以及路軌一側的站名，仍然保留「Bond Street」站名，而車廂內的廣播也仍然叫該站為「Bond Street」。