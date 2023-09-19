移民英國｜倫敦地鐵站為廣告費 忽然改名Burberry Street 被轟瘋狂 有民眾唔識落車

港人移民英國通常考慮住屋、治安、生活成本及交通，近日英國一宗交通熱話，引發社會關注。事緣倫敦西區一個地鐵站，竟為了廣告費而突然改名，變成「Burberry Street」站，被民眾稱狠斥製造混亂，指有關做法「瘋狂」及「愚蠢」。
移民英國｜站內展示「Burberry Street」車廂廣播仍稱「Bond Street」
涉事地鐵站原為「Bond Street」站，為了迎接倫敦時裝周，而跟Burberry合作，臨時改名為「Burberry Street」站。網上片段可見站外站內大部分站名都已貼上「Burberry Street」站牌，但車廂內、車站路線圖以及路軌一側的站名，仍然保留「Bond Street」站名，而車廂內的廣播也仍然叫該站為「Bond Street」。
移民英國｜有長者唔識落車 過了3個站求助旁人
有留意新聞的民眾會知道「Burberry Street」是廣告，但不少人覺得這種安排令人混淆，有市民表示︰「Burberry入主Bond Street很酷，但這也讓我想到，若我上了12個小時夜班工作，回家途中可能會搞不清是甚麼站。」另有人批評倫敦交通局(TfL)做法愚蠢，「很多長者在過了3個站之後，驚慌失措地問我是否錯過了Bond Street站，相信這種事一天內會發生幾百次」，也有人說︰「我住在倫敦超過10年，也要查看是否多了個新站」、「這是個瘋狂的做法……不知有多少遊客會感到混亂」。有片段可見，站內有「Burberry Street」站名貼紙遭人撕爛，據報今次臨時改名的安排在當地時間周二結束。
今次並非倫敦的地鐵站首次因贊助而改名，2015年「Canada Water」站亦曾在倫敦馬拉松舉行期間改名為「Buxton Water」站。英媒指，TfL面臨7.4億英鎊的資金短缺，目前尚不清楚這次活動帶來多少收入，但2015年與Buxton Water達成的類似交易為TfL帶來了11萬英鎊。