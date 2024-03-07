移民英國｜廢除「非定居者」身份 居住英國超過4年海外收入須繳稅

英國財相侯俊偉周三在下議院發表財政預算案，宣布自4月起稅項之一「國民保險」(National Insurance)供款將減兩個百分點，全國約2,700萬在職人士受惠，移民英國港人也受益。另邊廂為增加庫房收入，侯俊偉宣布廢除「非定居者」(non-domiciled，又稱non-dom)身份，這影響於英國居住但永久居住地為海外的人士，他們的海外收入須繳稅。

「非定居者」身份是指居住在英國，但並非英國居籍(domicile)居民，只有源於英國的收入和收益須繳稅；因他們的永久居住地須徵稅，所以他們在其他地區的收入不須向英國政府繳稅，但匯入或帶到英國的收入則要徵稅。侯俊偉表示，自2025年4月起，新抵埗到英國的人士，居住英國頭4年毋須就海外入息和收益繳稅，但之後若繼續居於英國，將與其他英國居民繳交相同稅率。侯俊偉又指，將會給「非定居者」兩年時間，「鼓勵他們將從海外所賺的財富移往英國，在英國使用和投資」。他稱此舉可帶來逾10億英鎊(約99.75億港元)稅收，以及額外150億英鎊(約1,496億港元)外國收入。