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國際
2024-03-07 21:40:33

移民英國｜廢除「非定居者」身份 居住英國超過4年海外收入須繳稅

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侯俊偉

移民英國｜英國財相侯俊偉攜著財相傳統紅色公事包從唐寧街前往下議院發表新一份預算案。(美聯社)

英國財相侯俊偉周三在下議院發表財政預算案，宣布自4月起稅項之一「國民保險」(National Insurance)供款將減兩個百分點，全國約2,700萬在職人士受惠，移民英國港人也受益。另邊廂為增加庫房收入，侯俊偉宣布廢除「非定居者」(non-domiciled，又稱non-dom)身份，這影響於英國居住但永久居住地為海外的人士，他們的海外收入須繳稅。

「非定居者」身份是指居住在英國，但並非英國居籍(domicile)居民，只有源於英國的收入和收益須繳稅；因他們的永久居住地須徵稅，所以他們在其他地區的收入不須向英國政府繳稅，但匯入或帶到英國的收入則要徵稅。侯俊偉表示，自2025年4月起，新抵埗到英國的人士，居住英國頭4年毋須就海外入息和收益繳稅，但之後若繼續居於英國，將與其他英國居民繳交相同稅率。侯俊偉又指，將會給「非定居者」兩年時間，「鼓勵他們將從海外所賺的財富移往英國，在英國使用和投資」。他稱此舉可帶來逾10億英鎊(約99.75億港元)稅收，以及額外150億英鎊(約1,496億港元)外國收入。

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國民保險供款下調兩個百分點

工黨黨魁施紀賢質問侯俊偉為何執政保守黨花費那麼長時間才「對抗他們的朋友、政治捐款人和家人」。施紀賢所指是首相辛偉誠妻子於2022年被揭使用了「非定居者」身份，一年免去向英國繳稅210萬英鎊(約2,095萬港元)；事件曝光後，她放棄「非定居者」身份。至於與打工仔息息相關的國民保險供款削減，受僱人士徵稅率將由10%降至8%，自僱人士則由8%降至6%。侯俊偉指，平均年薪3.5萬英鎊(約35萬港元)的受僱人士，一年可減450英鎊(約4,489港元)供款。

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